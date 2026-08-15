印尼佛羅雷斯島外海規模7.7強震 增至38死13傷

印尼東部佛羅雷斯島（Flores Island）外海今天清晨發生規模7.7強烈地震，相關當局官員表示，迄今已有至少38人喪命。

法新社報導，印尼國家災害應變總署（NationalDisaster Mitigation Agency）署長蘇哈里揚托（Suharyanto）在記者會指出：「確認38人死亡、2人重傷、11人輕傷，大約2000人自行撤離。」

美國地質調查所（U.S. Geological Survey）資料顯示，這起強震的震央位於佛羅雷斯島北方外海，震源深度為10公里，同一海域之後還發生多起餘震。

印尼相關當局在強震過後曾發布初步海嘯警報，但警報已經解除，救難單位人員正於佛羅雷斯島當地倒塌建物的瓦礫堆中搜尋生還者。

佛羅雷斯島外海也曾在1992年發生規模7.7強震，當時引發海嘯，且造成2000多人喪生。