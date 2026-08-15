人權墳場…塔利班復辟5周年試圖擺脫孤立 阿富汗經濟困境性別隔離

阿富汗神學士政權今天慶祝重新掌權5周年，為國家獲「自由」和安全喝采。儘管持續系統性侵犯人權，神學士試圖結束長期國際孤立，區域和國際主要強權則展現更緊密互動願意。

法新社報導，今天一早，外國部隊遺留的悍馬車等車輛組成車隊行經喀布爾街頭，巿區檢查哨數量明顯增加。一旁新繪製的壁畫上寫著：「獨立是尊嚴、驕傲與身分的象徵。」

時間回到5年前，在美國為首部隊經歷長達20年戰爭後倉促撤離的亂局中，神學士（Taliban）發動閃電攻勢席捲全國。當年8月15日，時任總統甘尼（AshrafGhani）在兵臨城下之際棄國逃離，神學士不費一兵一卒進入首都閃電奪權。

3年內有超過600萬名阿富汗人從毗鄰的伊朗和巴基斯坦返國，導致人均國內生產毛額（GDP）持續下降。世界銀行（World Bank）則估計其實質經濟成長可達4.8%。

政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）本月表示，當局「正在為經濟打基礎」，民眾還需要耐心。

●嚴峻經濟困境下安全的5年

美聯社報導，30歲的卡西姆（Mohammad Qasim）說：「感謝真主，過去5年在安全中渡過。我們對政府的期盼與希望是為年輕人創造更多就業機會。」他回顧這個周年紀念日時，面對的是這個飽受戰亂之苦國家的嚴峻經濟困境。

聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）在這個周年紀念日前發布聲明指出：「衝突減少為許多阿富汗人民帶來實質益處，也創造聚焦於復甦、發展和區域經濟合作的機會。」但聲明同時表示，對女性和女孩的各項限制阻礙阿富汗復甦及重返國際社會。

●女性處境全球最惡劣

路透社報導，聯合國婦女署（UN Women）駐阿富汗特使佛格森（Susan Ferguson）指出，自從神學士重新執政以來，已經頒布逾百項限制女性權益的法令，牽涉到教育、就業、行動自由、醫療照護和司法等幾乎日常生活各層面。

女孩被禁止就讀中學和大學。聯合國婦女署調查的3200名女性中，過半數表示如今每月僅會出門一至兩次。佛格森說，有7成女性自述心理健康「差」或「非常差」，凸顯示她們日益陷入隔離孤立的困境。

神學士辯稱，他們是根據對伊斯蘭法律及阿富汗文化的詮釋來「尊重女性權益」。

英國、法國、德國、日本、美國、阿拉伯聯合大公國在內56國在聯合國發表聯合聲明，再次敦促神學士撤銷對女性及女孩的限制，強調「對女性及女孩的系統性壓迫已經成為當前體制的鮮明特徵」。

名單中未見俄羅斯、中國，以及阿富汗鄰國巴基斯坦、伊朗、中亞5國和印度。土耳其與多數中東國家也未連署，僅黎巴嫩、以色列和阿拉伯聯合大公國簽署，凸顯出聯合國193個成員國間針對如何與神學士互動仍存在分歧。

●嘗試擺脫國際孤立

英國「衛報」（The Guardian）報導，自從神學士於5年前掌權以來，越來越多國家與這個奉行強硬伊斯蘭教義的政權恢復關係或提升外交接觸。儘管神學士官員與包括歐洲在內多國聯繫，但目前僅莫斯科承認這個政權。

印度、卡達、中國、伊朗以及數個中亞國家近期都接待神學士官員，或開啟新的溝通管道。俄羅斯於一年多前承認神學士政權，上個月並且簽署軍事合作協議。歐洲聯盟6月則在布魯塞爾與神學士官員會談，討論將遭到拒絕的庇護申請者遣返回阿富汗事宜。部分歐洲國家也加深與喀布爾的雙邊聯繫。

●人權墳場

倡議人士憂心，各國分別與神學士進行個別接觸，可能會破壞要求其改善人權以換取外交讓步的「一致且連貫的」訴求。

聯合國日前指出，神學士近期接連不斷頒布政令與法律，禁止女性進入大學及多數工作場合，拒絕少女接受教育，並且實施嚴格著裝規定；少數族群遭受迫害，社運人士和記者面臨打壓。聯合國3月曾表示，阿富汗已經成為「人權的墳場」。

印度德里觀察研究基金會（Observer ResearchFoundation）的謝卡瓦特（Shivam Shekhawat）表示：「毫無疑問，局勢已然發生轉變。這個伊斯蘭大公國如今處於有自信的地位，他們意識到自己現在對於區域國家而言不可或缺，甚至已經找到與歐洲和美國接觸的方式。」

她說：「神學士視任何形式接觸為外交上的勝利，並且將這些接觸當成賦予其政權合法性的象徵而加以利用。」