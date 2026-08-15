快訊

上台致詞前不慎跌倒 88歲吳伯雄自嘲故意的：會盡量活久一點

險象環生畫面曝！國1驚見黃金獵犬狂奔 飼主：從休息站跑上國道

聽新聞
0:00 / 0:00

日防相小泉參拜靖國神社 韓外交部抨擊遺忘歷史：深表遺憾痛心

中央社／ 首爾15日專電
第二次世界大戰終戰81週年，日本防衛大臣小泉進次郎今天赴靖國神社參拜。 美聯社
第二次世界大戰終戰81週年，日本防衛大臣小泉進次郎今天赴靖國神社參拜。 美聯社

第二次世界大戰終戰81週年，日本防衛大臣小泉進次郎今天赴靖國神社參拜，南韓外交部對此表示，對於日本領導階層人士反覆做出遺忘歷史、與時代脫節的行為，「深感遺憾與痛心」。

位在日本東京都的靖國神社供奉約250萬名戰爭亡靈，並合祀14名第二次世界大戰甲級戰犯，被中國和南韓視為日本昔日軍事侵略的象徵。小泉進次郎今天首度以高市早苗內閣成員的身分，於8月15日參拜靖國神社。

對此南韓外交部回應，南韓政府對於日本負有責任的領導階層人士，再度向美化日本過去侵略戰爭、合祀戰犯的靖國神社供奉祭品或進行參拜，反覆做出這類遺忘歷史、與時代脫節的行為，深感遺憾與痛心。

外交部表示，南韓政府強烈敦促日本負有責任的領導者正視歷史，以行動展現對過往歷史的謙虛省思與真誠反省，並強調這是建立在兩國互信之上、發展面向未來韓日關係的重要基石。

南韓總統李在明今天在南韓光復節81週年慶祝典禮致詞表示，韓日關係的歷史中雖曾有過衝突，但應以正視過去的勇氣與真誠為基礎，努力共同開創未來，「在韓日合作比任何時候都更加重要的此刻，我們將共同打造新韓日關係之光，要為那些至今仍在歷史陰影中承受傷痛的人們帶來溫暖。」

靖國神社 外交部 小泉進次郎 南韓 日本 二戰

延伸閱讀

包括防相小泉進次郎 日本自民黨高層首度集體參拜靖國神社

打破慣例？815終戰紀念日 高市2原因擬不參拜靖國神社

日本投降紀念日…環時社評批日：認罪道歉繳白卷還倒行逆施

自民黨幹部擬參拜靖國神社 終戰紀念日罕見集體現身

相關新聞

影／印尼規模7.7強震至少20死！數千人驚逃 救援隊瓦礫堆搜生還者

印尼東部佛羅勒斯島外海15日早上發生規模7.7強烈地震，造成建築物受損，居民從睡夢中驚醒，數千人逃離住家。目前至少20人死亡，救援人員持續在瓦礫中搜尋生還者。

川習9月峰會又爆籌備亂象！港媒：美方沒人主責 北京愈來愈焦慮

中國國家主席習近平計畫9月訪美，距離行程不到6周，北京卻再次因川普政府籌備混亂感到不安。港媒南華早報獨家報導，習近平此行將是2015年以來首次對美國進行國是訪問，但美方至今缺乏明確主責單位，雙方在敲定領袖峰會具體成果方面也幾乎沒有進展。

普亭朝鮮解放節電賀金正恩：兩國戰略夥伴關係達空前高水準

據朝鮮中央通訊社，在朝鮮民族節慶「解放節」前夕，朝鮮國務委員長金正恩收到俄羅斯總統普亭14日發出的賀電。普亭向金正恩表達了由衷的祝賀。普亭說，如今，莫斯科和平壤之間的關係提升到空前高水準的全面戰略夥伴關係。兩國在各方面積極合作，為保障區域安全穩定共同努力。

日防相小泉參拜靖國神社 韓外交部抨擊遺忘歷史：深表遺憾痛心

第二次世界大戰終戰81週年，日本防衛大臣小泉進次郎今天赴靖國神社參拜，韓國外交部對此表示，對於日本領導階層人士反覆做出遺...

盤點烏克蘭的「戰場創意」 如何靠新科技反守為攻

烏克蘭今年上半年在戰場上取得優勢，中程打擊能力幫助烏軍摧毀了俄軍的後勤補給、減緩俄軍的推進速度；遠程打擊能力又在克里米亞造成燃料危機、威脅到俄羅斯境內的煉油廠，這些勝利要歸功於烏克蘭的快速發展並應用的科技。

現行制度被批像帝王 李在明：南韓總統應改4年2任

南韓總統李在明14日在社媒X平台發文表明，將總統任期改為4年兩任制，以實現責任政治，並加強地方自治與人民的基本權利，這是他2022年首度競選總統時就提出的修憲承諾，也是自己一貫堅持的立場，至今沒變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。