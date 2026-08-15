日防相小泉參拜靖國神社 韓外交部抨擊遺忘歷史：深表遺憾痛心

第二次世界大戰終戰81週年，日本防衛大臣小泉進次郎今天赴靖國神社參拜，南韓外交部對此表示，對於日本領導階層人士反覆做出遺忘歷史、與時代脫節的行為，「深感遺憾與痛心」。

位在日本東京都的靖國神社供奉約250萬名戰爭亡靈，並合祀14名第二次世界大戰甲級戰犯，被中國和南韓視為日本昔日軍事侵略的象徵。小泉進次郎今天首度以高市早苗內閣成員的身分，於8月15日參拜靖國神社。

對此南韓外交部回應，南韓政府對於日本負有責任的領導階層人士，再度向美化日本過去侵略戰爭、合祀戰犯的靖國神社供奉祭品或進行參拜，反覆做出這類遺忘歷史、與時代脫節的行為，深感遺憾與痛心。

外交部表示，南韓政府強烈敦促日本負有責任的領導者正視歷史，以行動展現對過往歷史的謙虛省思與真誠反省，並強調這是建立在兩國互信之上、發展面向未來韓日關係的重要基石。

南韓總統李在明今天在南韓光復節81週年慶祝典禮致詞表示，韓日關係的歷史中雖曾有過衝突，但應以正視過去的勇氣與真誠為基礎，努力共同開創未來，「在韓日合作比任何時候都更加重要的此刻，我們將共同打造新韓日關係之光，要為那些至今仍在歷史陰影中承受傷痛的人們帶來溫暖。」