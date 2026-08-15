影／印尼規模7.7強震至少20死！數千人驚逃 救援隊瓦礫堆搜生還者

印尼東部佛羅勒斯島外海15日早上發生規模7.7強烈地震，造成建築物受損，居民從睡夢中驚醒，數千人逃離住家。目前至少20人死亡，救援人員持續在瓦礫中搜尋生還者。

CNN與法新社報導，美國地質調查所（USGS）指出，此次地震發生在當地時間上午6時左右，震央位於東努沙登加拉省恩德（Ende）西北方約68公里處，約有50萬人遭遇非常強烈或劇烈搖晃，之後發生一連串餘震。印尼國家災害應變總署（BNPB）一度因可能引發海嘯而發布警報，現已解除。

佛羅勒斯島與旅遊勝地峇里島同屬巽他群島，是一座多山、綠意盎然的島嶼，以色彩繽紛的火山湖聞名，也是前往科莫多國家公園的門戶，園內棲息著地球上最大的蜥蜴。島上約200萬人口大多分散居住在小型村落，此次地震全島都有感。

社群媒體影片顯示，建築物倒塌，驚慌的居民一邊奔跑一邊尖叫，塵土瀰漫天空。其中一段影像更顯示，阿拉莫（Aeramo）村一間醫院受損。

52歲的特蕾西亞．烏塔（Theresia Uta）接受CNN採訪時表示，她剛在雅加達以東約2500公里的沿海城鎮毛梅雷（Maumere）吃完早餐，地震就發生，她隨即跑到屋外，抓住院子裡一棵樹長達10分鐘，直到搖晃停止。她很快上車撤離，但當地發生數起山崩，道路已遭阻斷。她說：「雖然我以前在佛羅勒斯島經歷過幾次地震，但這是我經歷過最強、持續最久的一次地震。搖晃極其強烈而猛烈。」

BNPB表示，當地由許多島嶼構成的地形使進入災區面臨困難，初步災損評估發現約15棟建築物受損，包括住宅和政府辦公室。當局已派出一架直升機及緊急應變小組，納格克奧縣（Nagekeo regency）約2000名居民則在地震後預防性撤離。

CNN Indonesia分享的印尼國家搜救機構畫面顯示，救援人員正在瓦礫中挖掘，搜尋可能的生還者。隨著災情全貌逐漸浮現，毛梅雷搜救官員拉赫曼（Fathur Rahman）告訴法新社，佛羅勒斯島已有4個城鎮傳出死亡案例，至少20人確認死亡。

法圖爾在搭船前往災情最嚴重的納格克奧縣途中透過電話表示，根據收到的通報，20人死亡、6人受傷，另有2人仍遭掩埋。他說，多處道路因山崩中斷，使搜救工作更困難，「我們的重點將是找到遭瓦礫掩埋的受害者。」

印尼國家搜救局（BASARNAS）公布的照片顯示，救援人員15日在東努沙登加拉省毛梅雷搜尋受害者。歐新社