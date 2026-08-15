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普亭朝鮮解放節電賀金正恩：兩國戰略夥伴關係達空前高水準

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
北韓國務委員長金正恩14日在朝鮮解放節前，前往不朽紀念碑憑吊抗日革命烈士。 朝中社
北韓國務委員長金正恩14日在朝鮮解放節前，前往不朽紀念碑憑吊抗日革命烈士。 朝中社

據朝鮮中央通訊社，在朝鮮民族節慶「解放節」前夕，朝鮮國務委員長金正恩收到俄羅斯總統普亭14日發出的賀電。普亭向金正恩表達了由衷的祝賀。普亭說，如今，莫斯科和平壤之間的關係提升到空前高水準的全面戰略夥伴關係。兩國在各方面積極合作，為保障區域安全穩定共同努力。

北韓「解放節」就在每年的8月15日，用來紀念1945年8月15日朝鮮半島脫離日本殖民統治、獲得解放的歷史日子。

朝中社在另一則報導中稱，金正恩14日參謁了「解放塔」。以金正恩為名義的花圈擺放在解放塔前。緞帶上寫著「我們不會忘記蘇軍殉道者的功績」。金正恩向參加北韓人民爭取國家自由和獨立的解放鬥爭英勇戰鬥的蘇軍烈士致以崇高敬意。金正恩和陪同幹部一起緩步繞行，瞻仰了解放塔。

另金正恩也在解放節的這一天，前往「不朽紀念碑」憑吊抗日革命烈士，此一行程包括朝鮮勞動黨中央政治局常委等黨、政府和武力機關領導，勞動黨中央委員會、最高人民會議常任委員會、內閣及朝鮮人民軍指揮官員也一同參與拜謁。

金正恩憑弔當年的抗日戰士時說，抗日革命戰士們堅定的革命信念和百折不撓的鬥爭精神，如今為北韓先烈們盼望的繁榮昌盛強國的鬥爭征程注入永恆的生命力。世代傳承抗日革命戰士們的崇高革命精神和高潔人生觀的偉大的朝鮮人民的事業永遠是戰無不勝的。

期間，金正恩前往憑吊抗日革命殉道者追慕碑。他向追慕碑敬獻鮮花，肅立緬懷為實現朝鮮解放歷史事業做出貢獻的有名無名的抗日革命烈士。

普亭過去兩年都在此時致賀電給金正恩，但今年他在前一天剛剛踏上了南千島群島中的伊圖魯普島，也就是雖由俄羅斯實控但日本卻聲稱擁有主權的北方四島之一的擇捉島，並因此引起了日本首相高市早苗及外相茂木敏充的強烈抗議。就在日俄關係同樣陷入低谷的此刻，這一賀電似更加彰顯了兩國共抗日本的同盟信念。

普亭在賀電中表示，這個節日象徵著為從日本殖民壓迫中解放朝鮮而共同鬥爭的朝鮮愛國者和紅軍官兵的堅強英雄精神。他說，就在那個嚴峻的年代，創造了成為俄羅斯和朝鮮之間睦鄰友好關係發展基礎的戰鬥友誼和合作互助的牢固傳統。

普亭表示，他相信他與金下恩將為造福俄羅斯和北韓人民、建立更正義和真正民主的世界秩序，繼續開展涉及緊迫的雙邊及國際問題的建設性共同事業。

北韓國務委員長金正恩14日參謁為紀念韓戰中戰死的蘇聯紅軍的解放塔。 朝中社
北韓國務委員長金正恩14日參謁為紀念韓戰中戰死的蘇聯紅軍的解放塔。 朝中社

北韓國務委員長金正恩14日在朝鮮解放節前，前往不朽紀念碑憑吊抗日革命烈士。 朝中社
北韓國務委員長金正恩14日在朝鮮解放節前，前往不朽紀念碑憑吊抗日革命烈士。 朝中社

普亭 金正恩 北韓

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