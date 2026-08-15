民主剛果伊波拉疫情升溫 聯合國：每30分鐘奪1命

聯合國人道事務高階官員今天表示，剛果民主共和國（DRC，民主剛果）的伊波拉（Ebola）病毒疫情目前每30分鐘就奪走1條人命，呼籲國際社會加強應對行動。

法新社報導，聯合國人道事務協調廳（OCHA）副秘書長佛萊徹（Tom Fletcher）發布聲明表示，「這是有紀錄以來擴散最快的疫情。我們需要在病毒超越我們的應對能力之前，以更快的速度、更大的規模及團結一致的力量採取行動。」

民主剛果5月15日宣布爆發疫情以來，確診病例超過4500例，其中至少2128人死亡。聯合國先前已示警，這可能成為史上致命程度最高的伊波拉疫情。

佛萊徹表示，「剛果民主共和國的伊波拉疫情正在失控。我們不能讓病毒超越我們的應對行動」。他還說明，伊波拉病毒可透過接觸病患的體液傳播，並會引發出血熱。

佛萊徹說，「這場疫情每30分鐘就奪走1條人命」，並警告還有更多人面臨風險。

他指出，目前各國已捐款近3億美元，投入對抗這波疫情的基金。在聯合國各相關機構召開會議後，他已從聯合國緊急基金再撥款3050萬美元，加上先前已撥出的2400萬美元，協助民主剛果及另外4個國家應對疫情。

民主剛果已有6個省通報病例，鄰國烏干達以及南蘇丹邊境附近也出現病例。

根據佛萊徹的說法，已增派20名工作人員至伊波拉疫情「前線」，但仍需要更多人力。

「負責安全且有尊嚴地安葬遺體的團隊人數必須增加1倍，治療能力必須提高至3倍，同時還要強化接觸者追蹤，並部署更多具經驗的管理人員。」

「最重要的是，我們必須滿足當地對供水、衛生、醫療照護及其他基本服務的巨大需求。」

這波疫情是民主剛果的第17次伊波拉疫情，由邦迪布焦病毒（Bundibugyo virus）引發，目前仍無已知的治療方法或疫苗。

過去50年間，伊波拉疫情在非洲已奪走逾1萬5000條人命。

2018年至2020年的伊波拉疫情是過去最致命的一波，在3500起通報病例中共有近2300人死亡。