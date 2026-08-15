美媒：距以色列大選75天 川普仍未替尼坦雅胡背書

以色列將於10月底舉行大選，現任總理尼坦雅胡恐失去多數席次，然而最有力盟友美國總統川普因政策分歧等因素，仍遲未公開為他背書；尼坦雅胡可能將策略轉為擋下反對派組閣。

美國Axios新聞網披露，兩週前在橢圓形辦公室被川普問到臨近10月27日大選，目前民調如何時，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）愣了一下，後由幕僚插話告訴川普「他（尼坦雅胡）正在贏」。

然而川普顯然有所保留。距離大選只剩約75天，目前為止儘管媒體一再詢問，川普都沒公開為尼坦雅胡背書。

各項民調顯示，尼坦雅胡目前的執政聯盟估計可取得49至53席，遠低於目前擁有的68席，也低於組閣所需的61席（以色列國會計120席）。

而以色列反對派則有望取得67至70席。尼坦雅胡的主要競爭對手、前以色列國防軍（IDF）參謀總長艾森科特（Gadi Eizenkot），在大多數民調裡的好感度也高於尼坦雅胡。

但尼坦雅胡未必需要過半勝選，僅需做到不要輸太多仍有可為。他目前力求爭取更多票數，只要能不讓反對陣營在沒有阿拉伯裔政黨支持下就能組閣即可。

如能成功做到讓兩大陣營都無法組閣這點，尼坦雅胡就可繼續擔任看守總理數個月，直到再次舉行大選。目前來看，出現這種情況並非不可能。

美國與以色列2月28日對伊朗開戰的最初幾週，川普的一些親信幕僚都很有信心，認為他必定會支持尼坦雅胡；當時川普還力主以色列應赦免尼坦雅胡，讓他所涉的貪腐審判了結。

但隨戰事陷入僵局，川普與尼坦雅胡在外交政策目標及兩人在國內政治上的利益，都開始出現分歧。過去3個月兩人之間不僅在伊朗問題，連在黎巴嫩和加薩問題上也都無法一致。

兩名美方高層透露，雖然川普私下對尼坦雅胡個人仍有好感，但對尼坦雅胡的決策感到失望，川普私下還形容尼坦雅胡最大敵人就是他自己。

最近兩人關係再次因尼坦雅胡公開拒絕川普提出、目標為解除哈瑪斯（Hamas）武裝的「加薩和平委員會」（Board of Peace）計畫而受矚目。

美方一名官員表示，白宮將尼坦雅胡9日的這番表態視為選舉操作，未必是正式政策宣示，「我們能理解他有政治需求。只要他繼續按照我們的要求行事，尤其是克制攻擊加薩這點，我們不會太有意見」。

知情人士透露，尼坦雅胡上週與川普女婿兼顧問的庫許納（Jared Kushner）通話，承諾儘管自己抱持懷疑，仍會給「和平委員會」計畫一個機會；他也承諾會節制對加薩攻擊。之後以色列對加薩空襲的確大幅減少，以軍也回撤至加薩協議所要求的位置。

艾森科特及擔任過以色列總理的班奈特（NaftaliBennett）、拉皮德（Yair Lapid）的幕僚告訴Axios，3人都擔心川普公開力挺尼坦雅胡。

知情人士說，這些反對派領袖已透過共同友人、捐款人及其他盟友，私下向川普及其幕僚傳遞訊息，盼川普能保持中立。

另一名美方卸任官員透露，尼坦雅胡在民調落後，讓川普不願介入以色列選舉。

媒體近幾週4度問川普會否支持尼坦雅胡時，他都沒有明確表態；有人注意到在最近幾次受訪時，川普稱讚尼坦雅胡是位「偉大的戰時總理」，但每一次文法都是用過去式來形容尼坦雅胡。