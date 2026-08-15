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包括防相小泉進次郎 日本自民黨高層「終戰日」首度集體參拜靖國神社

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
8月15日，日本防衛大臣小泉進次郎參拜靖國神社。 （共同社）
8月15日，日本防衛大臣小泉進次郎參拜靖國神社。 （共同社）

據央視旗下欄目《國際時訊》報導，當地時間15日，日本防衛大臣小泉進次郎參拜靖國神社。同一天，日本自民黨幹事長鈴木俊一、總務會長有村治子以及選舉對策委員長西村康稔參拜靖國神社。這是日本自民黨高層首次集體參拜。

報導稱，15日，日本首相高市早苗向靖國神社供奉「玉串料」（祭祀費）。靖國神社供奉有二戰甲級戰犯，是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵。

據日本共同社報導，民黨幹事長鈴木俊一向媒體透露，日本首相高市早苗15日作為自民黨總裁自費向靖國神社獻上了「玉串料」（祭祀費）。而據日本朝日新聞，鈴木俊一幹事長參拜神社後，告訴媒體記者，他代表高市首相繳了祭品。首相作為「自民黨總裁」，用自己的資金繳納了祭祀費。鈴木俊一說：「我非常了解高市首相對於戰爭死難者的感受。」

朝日新聞亦報導稱，防衛大臣小泉參拜靖國神社後，沒有回答記者提問，直接上了車。他每年8月15日都會參拜靖國神社，包括擔任農林水產大臣和環境部長期間。 去年10月他就任防衛大臣時，在記者會上也並未否認參拜靖國神社的意向，而是表示「對那些為國家獻出生命的人懷有敬意和感激之情，並承諾維護和平，是人之常情。」

靖國神社 小泉進次郎 日本

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