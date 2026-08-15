影／印尼外海規模7.7強震！連3起餘震 當局發布海嘯警報

美國地質調查所（USGS）指出，印尼北部沿岸15日上午發生規模7.7地震，隨後發生3起餘震，規模分別為5.9、5.6和6.1。

CNN與美聯社報導，這起地震於當地時間上午5時58分襲擊印尼佛羅勒斯（Flores）地區，深度10公里。震央位於東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）恩德市（Ende）北北西方68公里處。

印尼氣象、氣候暨地球物理局（Indonesia’s Meteorology, Climatology and Geophysics Agency）測定，這起淺層海底地震發生在佛羅勒斯島附近，並發布海嘯警報，敦促居民遠離海灘和河岸。當局建議受影響沿岸居民前往地勢較高處避難，官員正密切監測沿岸潮位變化。

USGS地震災情快速評估系統（PAGER）顯示，約有50萬人遭遇非常強烈或劇烈搖晃；這種程度的搖晃可能造成結構良好的建築物輕微至中度損壞，結構較差的建築物則可能嚴重受損，並可能造成人員傷亡和災損；印尼政府尚未就此發表評論。

印尼過去曾發生數起破壞性地震。印尼位於太平洋「火環帶」（Ring of Fire）；「火環帶」環繞太平洋，地震與火山活動頻繁，也是全球地震活動最頻繁的地區之一，範圍從太平洋一側的日本和印尼，一直延伸至另一側的加州和南美洲。