規模7.7強震襲東部外海 印尼發布海嘯警報

近日傳出，美國聯邦參議員戴恩斯將在中共領導人北戴河假期結束後訪中，為中國大陸國家主席習近平9月24日訪問華府做準備，就像是他在5月高峰會前的北京之行一樣，代表9月的高峰會已經緊鑼密鼓的在籌備中了。

2026-08-15 07:00