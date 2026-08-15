聽新聞
0:00 / 0:00
規模7.7強震襲東部外海 印尼發布海嘯警報
根據美國地質調查所，印尼東部佛羅雷斯島（Flores Island）外海今天清晨發生規模7.7強震。印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）隨後發布初步海嘯警報。
法新社報導，美國地質調查所（US GeologicalSurvey）表示，這起地震的震央位於佛羅雷斯島北岸外海，約在恩德鎮（Ende）西北方68公里處。這起地震屬於較淺層地震，震源深度僅為10公里。
主震發生後，同個地區還發生兩起強烈餘震，規模分別為5.6與5.9。
路透社報導，印尼氣象氣候暨地球物理局已對國內部分地區發布初步海嘯警報。
由於地處太平洋「火環帶」（Ring of Fire），印尼與鄰近國家經常發生地震。火環帶是一條地震活動劇烈的弧形地帶，從日本延伸到東南亞，並橫跨整個太平洋盆地。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。