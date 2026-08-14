聽新聞
0:00 / 0:00

法國安樂死法案獲憲法機關裁定合憲 但須澄清部分條文

中央社／ 巴黎14日綜合外電報導

法國最高憲法機關憲法委員會（Constitutional Council）今天裁定，法國國會7月通過讓患有絕症成年人獲得協助死亡的法案全文合憲，但要求其中一些條文必須更清楚說明。

法新社報導，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）2022年成功連任時，承諾推動安樂死相關法案。經過多年辯論，法國國民議會（NationalAssembly）終於在今年7月15日通過立法，讓患有無法治癒疾病的成年人有權可受協助死亡。

今天的裁決不僅是馬克宏的一項勝利，也讓法國加入已讓安樂死合法化的荷蘭、比利時、瑞士和加拿大等國行列。

根據法國法案，能受到協助死亡的患者必須達到法定成年年齡、須為法國公民或擁有長期居留權，且其承受的痛苦必須是對治療無反應、或在患者選擇不接受或停止治療之下自認無法忍受。

接著，須由1名醫師先確認要求安樂死的患者資格，再由1個小組審核是否符合各項標準，最後由醫師單獨做出是否同意的決定，不過患者可隨時撤回意願。

到了執行階段，則是由患者自行施用致死藥物；若其身體狀況無法執行，可由1名醫療人員協助。

法國憲法委員會今天雖放行法案，但裁定一些條文有必要澄清，包括讓醫療人員有權拒絕參與安樂死的所謂良心條款。

憲法委員會裁示，若私人醫療機構因安樂死「明顯違背」其設立宗旨，且有其他醫療機構能滿足「當地需求」，也適用良心條款、有權拒絕協助死亡。

法國 合憲 安樂死

延伸閱讀

馬克宏推15歲以下兒少禁用社媒 法國憲法委員會駁回

安樂死不公投！醫界樂見：一死了之難解問題 應提升安寧品質

母親藥物過量身亡 英女子向檢方坦承給藥：讓她有尊嚴地離開

提3公投案僅交通罰鍰出立院 民眾黨引韓國瑜金句：票多贏、票少輸

相關新聞

被遺忘的日軍慰安婦運動史：90年代的女性國際戰犯法庭

1991年8月14日韓國慰安婦倖存者金學順（김학순）召開實名現身記者會，讓日軍在二戰期間犯下的軍事性暴力問題浮上國際版面。為了紀念這段歷史，跨國慰安婦支援團體自2012年起將每年8月14日訂為國際慰安婦日，希望能喚起大眾對於慰安婦議題的關注與重視。

川普開徵 台日韓歐盟無人機15%關稅

美國總統川普十三日簽署公告，對輸美無人機課徵關稅；其中對台灣、日本、列支敦斯登、南韓、瑞士及歐盟的輸美無人機與零件，課徵百分之十五的關稅。

南韓總統像「帝王」？李在明喊修憲：總統應改4年2任制

南韓總統李在明十四日在社媒Ｘ發文表明，將總統任期改為四年兩任制，以實現責任政治，並加強地方自治與人民的基本權利，這是他二○二二年首度競選總統時就提出的修憲承諾，也是自己一貫堅持的立場，至今沒變。

是死忠的嗎？美國預料進一步削駐歐軍力 將先對盟友「靈魂拷問」

美國政府近幾周展開為期六個月的駐歐軍力檢討，預料進一步削減部署於北約（NATO）國家的軍力，但在此之前，希望先了解各盟國對川普政策的忠誠程度。

昔與普亭私交…俄反戰人士踏上流亡路 稱政治紅線已然位移

自從侵略烏克蘭以來，俄羅斯社會連多元的表象也蕩然無存，克里姆林宮反對派不是流亡海外、入獄，就是死亡。自由派前國會議員納德...

1場演習2種解讀？印尼捲入台海爭端 學者指低階演習遭陸渲染

多位學者告訴DW，中國與印尼對於這場演練的說法有所出入。爭議最初，源自中國國防部11日釋出消息，預告將出動中國海軍054A型導彈護衛艦「紅河艦」與印尼「萊」號護衛艦在台灣東部海域「舉行通航演練」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。