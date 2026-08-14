法國安樂死法案獲憲法機關裁定合憲 但須澄清部分條文

法國最高憲法機關憲法委員會（Constitutional Council）今天裁定，法國國會7月通過讓患有絕症成年人獲得協助死亡的法案全文合憲，但要求其中一些條文必須更清楚說明。

法新社報導，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）2022年成功連任時，承諾推動安樂死相關法案。經過多年辯論，法國國民議會（NationalAssembly）終於在今年7月15日通過立法，讓患有無法治癒疾病的成年人有權可受協助死亡。

今天的裁決不僅是馬克宏的一項勝利，也讓法國加入已讓安樂死合法化的荷蘭、比利時、瑞士和加拿大等國行列。

根據法國法案，能受到協助死亡的患者必須達到法定成年年齡、須為法國公民或擁有長期居留權，且其承受的痛苦必須是對治療無反應、或在患者選擇不接受或停止治療之下自認無法忍受。

接著，須由1名醫師先確認要求安樂死的患者資格，再由1個小組審核是否符合各項標準，最後由醫師單獨做出是否同意的決定，不過患者可隨時撤回意願。

到了執行階段，則是由患者自行施用致死藥物；若其身體狀況無法執行，可由1名醫療人員協助。

法國憲法委員會今天雖放行法案，但裁定一些條文有必要澄清，包括讓醫療人員有權拒絕參與安樂死的所謂良心條款。

憲法委員會裁示，若私人醫療機構因安樂死「明顯違背」其設立宗旨，且有其他醫療機構能滿足「當地需求」，也適用良心條款、有權拒絕協助死亡。