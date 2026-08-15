川普開徵 台日韓歐盟無人機15%關稅

美國總統川普十三日簽署公告，對輸美無人機課徵關稅；其中對台灣、日本、列支敦斯登、南韓、瑞士及歐盟的輸美無人機與零件，課徵百分之十五的關稅。

另外，韓裔共和黨籍聯邦眾議院外委會亞太小組主席金映玉日前率跨黨派國會訪團巡訪南韓、日本及台灣，自七月卅日至八月一日訪台。她十三日接受加州「橘郡紀事報」專訪時說，該訪團關切的重要議題是「若台海發生衝突，美國如何與日本、南韓和台灣合作」。她還說，台灣發展無人機產業是嚇阻中國大陸的重要一環，也展現自衛的決心。

上述公告提到，美國商務部長盧特尼克已調查輸美無人航空系統（ＵＡＳ）或無人機造成的影響，發現外國製造商在ＵＡＳ市場的進口滲透程度相當高，且美國過度依賴海外的ＵＡＳ與零件來源。他還發現，來自特定外國實體的無人機與零件構成美國國安風險，但美國國內產量未能滿足國安需求。

國安高敏感無人機 美課關稅百分百

根據該公告，對美國國安高度敏感的無人機與零件課徵百分之百關稅，包括重量逾廿五公斤或具熱成像功能的系統；對美國國安影響較小、最大起飛重量廿五公斤的相對小型無人機與零件課徵百分之廿五關稅；不過，台灣與歐盟、日本、南韓、瑞士等特定貿易夥伴的相關產品稅率皆為百分之十五且不疊加ＭＦＮ（最惠國待遇），英國相關產品稅率則為百分之十疊加ＭＦＮ。

該公告並授權美國商務部設立「在地化生產」計畫，協助對無人機與零件做新投資的企業。

美國智庫保衛民主基金會（ＦＤＤ）主任辛格頓認為，川普此舉勢必重塑無人機商業市場；美國商界和政府不得不立即轉型，改用美國或盟邦供應商的無人機或零件，就算價格較高；此舉是衝中國來，旨在防止無人機供應鏈「洗產地」。

行政院台美經貿工作小組表示，台灣屬於適用相對較低稅率的國家，有助於維持我國產品輸美的相對競爭優勢。

台美經貿工作小組指出，美國是我國航太零組件第一大出口市場，今年上半年也是我國無人機整機第四大出口市場，我國目前也是美國無人機第六大進口來源，僅次越南、中國、加拿大、挪威及瑞士，未來我國在美市場還會持續擴大。