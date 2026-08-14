馬克宏推15歲以下兒少禁用社媒 法國憲法委員會駁回

法國憲法委員會今天駁回一項禁止15歲以下兒少使用社群媒體的法案，認定該法案侵犯言論自由，令力推此案的總統馬克宏遭遇挫折。馬克宏已指示總理重新起草相關法案。

法新社報導，法國憲法委員會（ConstitutionalCouncil of France）裁定，該法案第1條侵害15歲以下兒少的言論與表達自由，既不適當、非屬必要，也不符合比例原則。

法國國會議員已通過禁止15歲以下兒少使用社群媒體的法案，成為歐洲第一個跟進澳洲做法的國家。澳洲去年12月開全球之先河，禁止16歲以下兒少使用臉書、TikTok及YouTube等社群平台。

馬克宏（Emmanuel Macron）先前曾感謝國會議員支持這項法案，並承諾在9月前實施。

在法國憲法委員會裁決後，法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）表示，馬克宏已指示總理勒克努（Sebastien Lecornu）著手研擬一份在「法律方面更為健全」的新立法草案。

艾里賽宮指出，勒克努必須「盡快」著手研擬草案，並將憲法委員會裁決與歐洲監管架構納入考量；馬克宏推動這項改革落實的決心絲毫未減。

隨著社媒可能危害兒少的警告日益增加，越來越多國家已開始採取限制措施。