不甩菲示好？陸：續在仁愛礁海域維權

日本千葉縣十三日出現創紀錄豪雨，相當於該縣首府千葉市八月單月三倍的雨量在短短半天內降下，使該縣多地傳出災情。截至十四日晚間，已造成八人喪生、四人受傷、一人失蹤、至少一七八棟房屋被淹。位於該縣成田市的成田機場也因聯外交通受影響，約七千名旅客十四日凌晨被迫滯留機場過夜。

2026-08-15 00:00