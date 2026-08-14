是死忠的嗎？美國預料進一步削駐歐軍力 將先對盟友「靈魂拷問」

美國政府近幾周展開為期六個月的駐歐軍力檢討，預料進一步削減部署於北約（NATO）國家的軍力，但在此之前，希望先了解各盟國對川普政策的忠誠程度。

彭博資訊報導，美國在近期發給北約成員國的文件中，提出一系列問題，例如該國是否「公開支持」美國外交政策？又對美軍使用境內基地設下哪些「限制」？該文件也試圖評估，各國是否向美國國防承包商採購，並詢問各國是否曾「公開反對」那些「妨礙」與美國企業簽訂合約的法規。

這份文件最初發給各國駐華府代表，本周開始在布魯塞爾北約總部內流通，整體而言在探問，「各國是否展現出與美國『強硬、明確且低調』（strong, clear, and quiet）方針一致的立場？」這是引用美國國防部長赫格塞斯的說法。

這份文件也間接觸及多項導致華府和北約盟國分歧的議題，包含美國攻擊伊朗，以及歐洲推動將國防合約交給本土企業的行動等。

在美國和以色列未與北約協商就發動對伊戰爭後，西班牙等數個國家禁止美國使用當地基地攻擊伊朗。文件詢問各國是否實施這類禁令，並追問「是否願意減少或取消任何這類限制？」這份文件也探詢各國是否向美企採購，以及是否曾公開反對新推出的「歐洲製造」政策。

川普政府的駐歐軍力檢討，預計12月完成，美國本月稍晚也將與北約盟國就這份檢討進行討論。北約盟國擔心，美方可能大幅削減對北約軍事支援。美國日前表示，將從德國撤出5,000名美軍並調動其他部隊，且不再補充兵力。美國也正大幅削減預留給北約盟國遭受攻擊時可支援的軍事資產。

但北約秘書長呂特（Mark Rutte）反而認為，鑑於歐洲與加拿大國防預算大幅增加，進行這項檢討是合理且正面的決定，「這反而讓北約更加團結」。