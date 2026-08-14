尚比亞當局以暴力為由暫停大選計票 反對派宣稱勝選

非洲南部國家尚比亞昨天舉行大選，選舉總統、國會議員、地方議員及議會主席，經濟困境為選戰焦點。該國選委會今天表示，由於部分地區傳出暴力事件，已暫停全國計票作業。

法新社報導，尚比亞現任總統希奇萊馬（HakaindeHichilema）從2021年上台執政至今，是這次總統大選的14名候選人之一。

希奇萊馬的主要挑戰者是蒙杜比萊（BrianMundubile）。蒙杜比萊現年55歲，曾在前愛國陣線（PF）政府擔任部長。

尚比亞選委會首席選舉官卡薩羅（Brown Kasaro）表示，發生針對選務人員的暴力事件，部分情況甚至造成票箱內已圈選選票遭竊。選委會將在24小時內檢討暫停計票的決定。

蒙杜比萊今天宣稱他已在首輪選舉中勝出。他指出：「我們已贏得這場選舉，包括總統選戰以及國會多數席次。」

他還提及：「我們因此深感憂慮，總統選舉結果遲遲未能透明公布並完成驗證。」