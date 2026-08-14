昔與普亭私交…俄反戰人士踏上流亡路 稱政治紅線已然位移

自從侵略烏克蘭以來，俄羅斯社會連多元的表象也蕩然無存，克里姆林宮反對派不是流亡海外、入獄，就是死亡。自由派前國會議員納德茲丁努力不跨越紅線，但「紅線已經移動」。

法新社報導，現年63歲反戰政治人物納德茲丁（Boris Nadezhdin）本來不曾有過逃到法國的打算。他在巴黎郊區一家飯店接受法新社訪問時表示：「我已經盡可能長久地留在俄羅斯。我努力到最後一刻都不要跨越紅線，但顯然紅線已經移動了。」

他是個令人意想不到的反對派。外界長期以來將他視為俄羅斯自由派反對陣營中的樣板人物。

納德茲丁與普亭（Vladimir Putin）有私交，1/4個世紀前普亭上台時兩人曾多次一同喝茶。他還曾經與現在權傾一時的普亭第一副幕僚長基里延科（SergeiKiriyenko）共事，並且上俄羅斯電視參與政治宣傳節目多年。

但是自從2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，社會上就連一絲一毫多元主義的表象也已經蕩然無存。批評戰爭言論遭到法律禁止，克宮的頭號反對派們最終流亡海外、入獄或死亡。

納德茲丁本來以為只要按規矩行事就能明哲保身，沒想到他呼籲和平並且溫和批評「特別軍事行動」進入第5年，終究還是踩到當局底線。

●紅線位移反對派無法明哲保身

以作風親切著稱的納德茲丁曾經嘗試參加2024年總統大選，但在成為凝聚反戰情緒的焦點後被剝奪資格，支持群眾排隊力挺的畫面傳遍全球。

他在7月得知，若再挑戰克宮恐將被押進大牢。納德茲丁試圖參加9月受到嚴格控制的國會選舉，結果卻被貼上「外國代理人」標籤。這是當局用來壓制異議的手段。

他告訴法新社：「如果2024年我還能批評普亭和這場戰爭並且順利脫身，現在已經完全不可能了。」

7月22日接到調查人員傳喚後，他收拾行李，經由哈薩克離開。納德茲丁擔心當局正準備對他提起刑事訴訟，加上有心臟病史，他覺得自己很可能無法活著走出監獄。

納德茲丁逃離後不久，俄羅斯唯一反戰政黨亞博盧黨（Yabloko）也被禁止參加大選。

●求勝代價高到難以承受民心思變

在競選活動被迫提前結束前，他與俄羅斯民眾的談話印證「改變的渴望非常強烈」。

納德茲丁說：「我遇過數以百計，甚至數千名年輕人。大家都說想要和平，都盼望恢復正常生活。我想這就是為何他們不讓我和亞博盧黨參選。普亭認為所有人都支持他，俄軍即將獲勝。」

由於基輔尋求將戰火帶回俄羅斯並且以攻擊煉油廠和物流設施來重創其經濟，俄羅斯民眾日益感受到這場戰爭帶來的後果。

納德茲丁說：「每天都有烏克蘭無人機飛過頭頂，有人喪生、孩童罹難。汽油短缺、網路斷線、物價持續高漲。你只要走進任何一個俄羅斯城市的公墓，就能立刻看出戰死的男性有多少。」

這位4個孩子的父親仍不確定今後何去何從、如何養家。年邁雙親和孩子們仍在俄羅斯的他很害怕要舉家搬離故土。

受過物理學專業訓練的納德茲丁說：「對於未來幾週、幾個月的規劃，我還沒有明確的想法。但是我會盡我所能撐下去，直到終能重返俄羅斯那一天。」