法拉吉贏回議員席位 但補選策略恐已傷英國改革黨

根據今天最終計票結果，極右派英國改革黨黨魁法拉吉在其原握有的國會議員席次補選中順利贏回，但主要對手、以戲謔形象參選的「垃圾桶臉伯爵」得票率超出預期。

法新社報導，法拉吉（Nigel Farage）在英格蘭濱海的克拉克頓（Clacton）選區這場補選以63%得票率勝出。喜劇演員哈維（Jon Harvey）化身的「垃圾桶臉伯爵」（Count Binface）得票率也有27%，高於分析家先前預測的僅接近20%。

這場補選投票率約為44%，雖低於2024年英國國會大選時的59%，但符合一般補選時水準。法拉吉便是那年大選在第8次參選下終於當選這個選區的國會議員，當時得票率為46%。

法拉吉與英國改革黨（Reform UK）副黨魁泰斯（Richard Tice）遭到英國國會腐敗監督機制調查是否未申報財務贈與，於是法拉吉在7月7日意外辭去議員，引發這場補選。他和泰斯均否認有任何不當行為。

英國包括執政黨工黨（Labour Party）在內的主要政黨都對這場補選興趣缺缺，認為這是法拉吉為了逃避監督而使出的花招。

1名克拉克頓選民也說，他預期這場補選「不會改變任何事」，因為法拉吉再次當選後，國會對他的調查也會重新啟動。

「垃圾桶臉伯爵」今天凌晨在最後計票結果尚未出爐前接受法新社採訪時則表示，參選挑戰法拉吉是他的「卑微職責」，「我已贏得道德上的勝利」。

克拉克頓選區在10年前的英國脫歐公投壓倒性支持脫歐，因此政治評論家淡化這場補選對於反映英國選情的重要性。

不過，先前在全國支持率民調領先達18個月的英國改革黨，近期卻跌落冠軍寶座。因此有些人士評估，法拉吉這次的補選策略，恐怕已適得其反。