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普亭首訪擇捉島…日媒分析此舉真實用意 選前鞏固愛國保守選民

中央社／ 東京14日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭近期首度訪問與日本有領土爭議的南千島群島。 路透社
俄羅斯總統普亭近期首度訪問與日本有領土爭議的南千島群島。 路透社

俄羅斯總統普亭近期首度訪問與日本有領土爭議的南千島群島，日媒分析此舉意在鞏固愛國保守選民支持，以應對9月18至20日的國家杜馬（下議院）選舉，及持續中的俄烏戰事影響。

日本放送協會（NHK）報導，俄羅斯總統府13日證實普亭（Vladimir Putin）已訪問南千島群島（SouthernKurils，日本稱北方領土或北方四島）之一的擇捉島（Etorofu，俄文為Iturup）。

俄羅斯通訊社塔斯社（TASS）報導，南千島群島中的擇捉島目前由俄羅斯實際控制。普亭訪問擇捉島時，對當地居民表示「你們這裡的天氣真是太棒了」。

「日本經濟新聞」報導，南千島群島全年多為惡劣天氣或陰天，但當天迎接普亭的卻是一片晴空。作為政治表演，這可謂是絕佳天氣。

報導分析，普亭目前最掛心的，其實是9月18至20日投票的國家杜馬選舉。這是俄羅斯自2022年2月發動俄烏戰爭以來，首次舉行的議會選舉。目前執政黨「統一俄羅斯」在國家杜馬占有修憲所需的2/3以上席次，政權掌控著國會。

如同2021年的選舉，本次普亭在國家杜馬選舉的目標也是讓執政黨獲得約50%的選票，以維持穩定政權基礎來延續漫長的戰爭。因此，最重要的是營造國民支持與團結的氛圍。

然而，普亭與統一俄羅斯黨的支持率最近卻不甚理想。

根據俄羅斯調查機構「社會輿論基金會」（PublicOpinion Foundation，簡稱FOM）數據，肯定普亭工作表現的民眾比例在今年初曾占80%，但到8月初降至70%。表示自己會將票投給執政黨「統一俄羅斯」的人數比例，也同樣從40%以上降至35%。

而普亭與執政黨支持率下降的原因之一，在於烏克蘭軍隊近期加強以長程無人機及飛彈攻擊俄羅斯境內，震驚與恐懼的情緒在俄羅斯民眾間蔓延。另一方面，汽油短缺也加劇民眾不滿。

此外，俄烏戰況也與政權宣傳的內容不同，俄軍推進其實極為遲緩，正經歷一番苦戰。

普亭決定訪問南千島群島，可能也是受到自由派在野黨「亞博盧黨」（Yabloko）支持度上升影響。亞博盧黨是國家杜馬選舉中唯一主張「反對戰爭」的政黨。據多家俄羅斯媒體報導，在部分非正式民調中，亞博盧黨在國家杜馬選舉中的支持率已逼近10%。

在國民反戰、厭戰情緒擴散影響下，亞博盧黨特別受到年輕人支持。獨立政治專家認為，普亭政府對這支在國家杜馬沒有席次的政黨成長勢頭感到驚訝，可能是因此才指示俄羅斯最高法院10日將該黨排除在國家杜馬選舉之外。

普亭政府認為，現在應該要「再次煽動選民的愛國心，確保執政黨取得不可撼動的勝利」。因此，於第二次世界大戰結束後依然與日本懸而未決的南千島群島問題，正是絕佳的籌碼。

12日，普亭視察遠東薩哈林州（Sakhalin Oblast）海軍太平洋艦隊軍事演習，並主張「南千島群島歸屬俄羅斯，是第二次世界大戰的結果，明確記載於國際文件之中。」

報導分析，普亭認為「只要展現出絕不將領土交給日本的姿態，就能確保俄羅斯絕大多數的保守國民」。

此外，普亭也對於日本持續支援烏克蘭、並與歐美步調一致，譴責俄羅斯的外交方針感到焦躁。普亭於12日表示：「日本不理解這場衝突的原因，對俄羅斯實施了制裁。」

2010年首次訪問南千島群島的時任俄羅斯總統梅德韋傑夫（Dmitri Medwedew），目的也是為了在內政上拉抬人氣。

然而，這次訪問南千島群島的普亭，則是掌握著獨裁權力、被認為對日本有所顧慮。報導分析，近期俄羅斯在南千島群島問題上，可能會進一步強化不對話、不讓步的強硬立場。

報導也點出，如果訪問南千島群島的最大動機在於內政，那麼日本在嚴厲批評普亭訪問的同時，看清俄羅斯的姿態在中長期將如何變化，也至關重要。俄烏戰爭結束後的俄羅斯內政，以及圍繞俄羅斯的國際局勢，將對南千島群島問題產生重大影響。

普亭12日發言中，還諷刺地補充：「我也想理解日本的立場。」

不過日本經濟新聞也認為，重視日本經濟實力與戰略價值的俄羅斯，總有一天將不得不重啟對話。屆時，將是考驗日本能否改善對俄關係、推動解決南千島群島問題的重要時刻。

俄羅斯 普亭 日本 高市早苗

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