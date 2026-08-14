挨轟帝王總統制？韓總統李在明提倡修憲 盼總統任期改4年並可連任

韓聯社今天引述青瓦臺官員說法報導，總統李在明傾向推動修憲，將總統任期改為4年並允許連任一次，同時強化國會權力。李在明認為，這是國民最易接受的方案。

青瓦臺官員表示，李在明也認同總統權力高度集中的體制存在問題；批評人士稱這種制度為南韓的「帝王總統制」。

該名官員指出，政府希望透過總統兩任制來彌補總統集權制的侷限，並非要實行內閣制，也不是主張採用分權型總統制等制度。

官員強調，修憲需要國會200名以上議員同意，因此最好在國會進行協商並推動。

韓聯社報導，修憲是李在明政府的「頭號施政任務」。政府成立初期，國政企劃委員會就曾將引入4年連任制和兩輪選舉制等內容納入修憲方案。

南韓現行制度規定，總統任期5年，且不得連任。