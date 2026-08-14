小馬可仕：菲中關係盼「重設」 討論共同油氣探勘

菲律賓總統小馬可仕表示，菲律賓盼與中國「重設」關係，主要是希望在雙方緊張升高時重新展開對話，設法降低緊張。另一方面，菲中也持續討論共同油氣探勘，目前已有進展。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天與菲律賓外國記者協會（FOCAP）成員座談，被要求說明「重設」（reset）菲中關係的意涵時回應，如果菲律賓感覺緊張局勢升高，就必須再與中國方面對話。

他說，菲律賓要告訴對方「這並不是正確的方向」，應尋找降低緊張的方法。

小馬可仕表示，所謂「重設」並不是達成新的特殊安排，而是降低雙方緊張程度，有時也包括降低雙方交涉時所使用的語言強度。

今年7月，菲中兩國於南海爭議區域再度發生衝突，2名菲律賓士兵受傷，其中1人頭部見血，縫了4針。小馬可仕當時召見中國駐菲大使井泉，表達希望「重設」菲中關係，避免類似事件再次發生，尋求改善雙邊互動。

在能源合作方面，小馬可仕表示，菲中共同油氣探勘的討論其實已經進行多年，但近來因能源危機而受到更多關注，目前相關討論「已經向前推進」，雙方從一開始就面臨幾項問題，目前正逐步處理。

小馬可仕說，無論是政府對政府（G2G）的合作，或是純商業性質的合資企業，都必須由參與各方界定合作的職權範圍（terms of reference），菲中目前正就這些問題進行討論並取得進展。

外媒追問共同油氣探勘是否可能在小馬可仕任期內實現時，他表示，菲律賓確實需要額外的石油與天然氣供應，也需要探索南海的可能性。

小馬可仕補充，能否在其任期內實現，仍取決於相關討論進展，從目前感受到的情況來看，相關各方都希望合作成功，但無法提供確切時間表。