「不允許從菲律賓發動攻擊」小馬可仕：若台海衝突無意成區域內交戰國

菲律賓總統小馬可仕今天表示，若台海發生衝突，菲律賓無意成為區域內的交戰國，不會允許從菲律賓發動攻擊；至於台灣，菲律賓將持續遵循「一中政策」，並在此政策框架下維持與台灣既有往來。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天與菲律賓外國記者協會（FOCAP）成員座談，被問及台海若發生衝突、是否可能從菲律賓基地及領土發動攻擊時回應，菲律賓無意成為區域內的交戰國，「不會有任何從菲律賓發起的攻擊」。

他說，菲律賓關切的是捍衛自身領土，以及維護區域和平與穩定，「這就是菲律賓所關心的一切，允許任何國家從菲律賓發動攻擊將違反這項政策。」

針對美國或其他夥伴是否應在菲律賓採取更多行動，以強化區域嚇阻能力，小馬可仕表示，其他國家選擇如何行動，不是菲律賓所能左右。

小馬可仕說，美國或其他國家如何處理自己的外交政策，是「他們的內部事務」，但菲律賓將堅持不成為交戰力量，專注於保衛菲律賓、持續行使主權權利，以及維護領土利益。

針對台灣外交部長林佳龍日前表示，台灣將加強與菲律賓等鄰近國家合作，以因應中國近期海上施壓，小馬可仕表示，菲律賓與台灣長期有經貿往來，兩地是非常鄰近的鄰居，雙方既有的安排與夥伴關係將持續。

但他強調，菲律賓將持續遵循「一中政策」，並以此作為處理與菲中、菲台關係的主要準則。

小馬可仕指出，菲律賓與台灣目前透過馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）及駐菲律賓台北經濟文化辦事處（TECO）維持往來。

有關菲律賓與日本準備進行的專屬經濟區（EEZ）談判，小馬可仕說明，這是因雙方為消除邊界定義歧見而展開的「雙邊程序」協商，尚無嚴格時間表，但希望能在今年內完成。

小馬可仕補充，這本質上是菲律賓與日本之間的雙邊討論，兩國將決定邊界劃定位置；如果有其他利益攸關方希望提出意見，菲日也會考量其他國家所提供的意見，但最終這仍是菲日兩國之間的雙邊協議。