快訊

不是護理師！離婚風波不斷 陳幸妤再爆趙建銘出國同行對象是女大生

散戶還在怕、籌碼沒回來 分析師剖析「假破底真穿頭」：大盤將再創歷史新高

115年總預算通案先刪480億元 媒宣費除法定支出統刪50%

聽新聞
0:00 / 0:00

「不允許從菲律賓發動攻擊」小馬可仕：若台海衝突無意成區域內交戰國

中央社／ 馬尼拉14日專電
菲律賓總統小馬可仕今天表示，若台海發生衝突，菲律賓無意成為區域內的交戰國，不會允許從菲律賓發動攻擊。 美聯社
菲律賓總統小馬可仕今天表示，若台海發生衝突，菲律賓無意成為區域內的交戰國，不會允許從菲律賓發動攻擊。 美聯社

菲律賓總統小馬可仕今天表示，若台海發生衝突，菲律賓無意成為區域內的交戰國，不會允許從菲律賓發動攻擊；至於台灣，菲律賓將持續遵循「一中政策」，並在此政策框架下維持與台灣既有往來。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天與菲律賓外國記者協會（FOCAP）成員座談，被問及台海若發生衝突、是否可能從菲律賓基地及領土發動攻擊時回應，菲律賓無意成為區域內的交戰國，「不會有任何從菲律賓發起的攻擊」。

他說，菲律賓關切的是捍衛自身領土，以及維護區域和平與穩定，「這就是菲律賓所關心的一切，允許任何國家從菲律賓發動攻擊將違反這項政策。」

針對美國或其他夥伴是否應在菲律賓採取更多行動，以強化區域嚇阻能力，小馬可仕表示，其他國家選擇如何行動，不是菲律賓所能左右。

小馬可仕說，美國或其他國家如何處理自己的外交政策，是「他們的內部事務」，但菲律賓將堅持不成為交戰力量，專注於保衛菲律賓、持續行使主權權利，以及維護領土利益。

針對台灣外交部長林佳龍日前表示，台灣將加強與菲律賓等鄰近國家合作，以因應中國近期海上施壓，小馬可仕表示，菲律賓與台灣長期有經貿往來，兩地是非常鄰近的鄰居，雙方既有的安排與夥伴關係將持續。

但他強調，菲律賓將持續遵循「一中政策」，並以此作為處理與菲中、菲台關係的主要準則。

小馬可仕指出，菲律賓與台灣目前透過馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）及駐菲律賓台北經濟文化辦事處（TECO）維持往來。

有關菲律賓與日本準備進行的專屬經濟區（EEZ）談判，小馬可仕說明，這是因雙方為消除邊界定義歧見而展開的「雙邊程序」協商，尚無嚴格時間表，但希望能在今年內完成。

小馬可仕補充，這本質上是菲律賓與日本之間的雙邊討論，兩國將決定邊界劃定位置；如果有其他利益攸關方希望提出意見，菲日也會考量其他國家所提供的意見，但最終這仍是菲日兩國之間的雙邊協議。

菲律賓 馬可仕 台海 北京

延伸閱讀

中國疑報復性逮捕百餘菲人 菲防長斥勒索與脅迫

相關新聞

被遺忘的日軍慰安婦運動史：90年代的女性國際戰犯法庭

1991年8月14日韓國慰安婦倖存者金學順（김학순）召開實名現身記者會，讓日軍在二戰期間犯下的軍事性暴力問題浮上國際版面。為了紀念這段歷史，跨國慰安婦支援團體自2012年起將每年8月14日訂為國際慰安婦日，希望能喚起大眾對於慰安婦議題的關注與重視。

挨轟帝王總統制？韓總統李在明提倡修憲 盼總統任期改4年並可連任

韓聯社今天引述青瓦臺官員說法報導，總統李在明傾向推動修憲，將總統任期改為4年並允許連任一次，同時強化國會權力。李在明認為...

「不允許從菲律賓發動攻擊」小馬可仕：若台海衝突無意成區域內交戰國

菲律賓總統小馬可仕今天表示，若台海發生衝突，菲律賓無意成為區域內的交...

小馬可仕：菲中關係盼「重設」 討論共同油氣探勘

菲律賓總統小馬可仕表示，菲律賓盼與中國「重設」關係，主要是希望在雙方...

普亭首訪擇捉島惹怒高市早苗 美國與俄羅斯再度表態

日相高市早苗昨天抗議俄羅斯總統普丁造訪雙方有領土爭議的島嶼後，外務省也召見俄國大使表達強烈抗議。俄羅斯外交部則發布聲明反...

川普推動加薩和平計畫 美擬派庫許納赴以色列會談

一名美國官員今天表示，在總統川普推動加薩（Gaza）和平計畫之際，美國正考慮派遣特使、川普女婿庫許納（JaredKush...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。