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川普推動加薩和平計畫 美擬派庫許納赴以色列會談

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

一名美國官員今天表示，在總統川普推動加薩（Gaza）和平計畫之際，美國正考慮派遣特使、川普女婿庫許納（Jared Kushner）前往以色列

新聞網站Axios稍早報導，長期擔任中東與俄羅斯斡旋核心的庫許納，下週將前往以色列和埃及，就加薩局勢展開會談。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上週末宣布，他反對川普提出結束加薩戰爭的最新計畫。

針對法新社詢問Axios關於庫許納的報導，這名不願具名的官員表示：「雙方正在討論這趟行程。美國與以色列對加薩的理想結果達成共識。」

這名官員補充表示：「我們在許多其他領域也擁有共識與共同關切的議題，雙方將攜手共同應對。」

根據路透社報導，消息人士指出，庫許納訪問以色列的目的，是為了「找到推進落實川普在2025年底針對加薩提出的20點計畫的途徑」。

川普7月底曾表示，各方已就巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）及加薩其他武裝團體全面解除武裝達成協議。

川普當時指出，這項協議將分階段進行，隨著解除武裝的推展，以色列軍隊將撤出加薩，並由國際穩定部隊（International Stabilization Force）與新成立的巴勒斯坦警察部隊合作，以維持當地的安全。

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