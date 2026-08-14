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普亭首訪擇捉島惹怒高市早苗 美國與俄羅斯再度表態

中央社／ 東京14日綜合外電報導
俄羅斯政府13日證實，普亭（Vladimir Putin）訪問南千島群島（Southern Kurils，日本稱北方領土或北方四島）其中一座島嶼擇捉島（Etorofu，俄文為Iturup）。 歐新社
俄羅斯政府13日證實，普亭（Vladimir Putin）訪問南千島群島（Southern Kurils，日本稱北方領土或北方四島）其中一座島嶼擇捉島（Etorofu，俄文為Iturup）。 歐新社

日相高市早苗昨天抗議俄羅斯總統普亭造訪雙方有領土爭議的島嶼後，外務省也召見俄國大使表達強烈抗議。俄羅斯外交部則發布聲明反駁日本美國則發聲力挺盟友日本。

俄羅斯政府13日證實，普亭（Vladimir Putin）訪問南千島群島（Southern Kurils，日本稱北方領土或北方四島）其中一座島嶼擇捉島（Etorofu，俄文為Iturup）。這是普亭首度以總統身分踏上南千島群島。

高市昨天強調，「北方領土在歷史上與國際法上，為我國固有領土。俄羅斯現職總統這回訪問擇捉島，傷害日本國民感情，絕對不允許」。

法新社報導，對此，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）透過聲明表示，「我們堅決拒絕這些言論，認為有失政治分寸並具侮辱性，且當然在法律上毫無根據。」她也譴責日本政府採取「近乎敵對的反俄政策」。

她也表示，這些島嶼在第二次世界大戰結束時，依照同盟國達成的協議以及聯合國憲章，已移交給蘇聯。

沙卡洛娃也主張，「俄羅斯擁有這些島嶼的主權與管轄權，已毫無疑問」。

沙卡洛娃也抨擊日本在俄烏戰爭中支持烏克蘭，以及制裁莫斯科當局。

日本的盟友美國，也陸續表達對於此事的立場。

美國國務院發言人表示，「美國政府長年承認日本擁有北方領土的主權。我們強烈反對損及印太地區和平與穩定的所有行為」。

而美國駐日大使葛拉斯（George Glass）今天也在社群平台X發文力挺日本，重申美國認同日本擁有「北方領土」的主權。

他在文中也表示，「美國始終堅定支持最重要的盟友…在美日同盟致力於促進印太地區繁榮之際，我們強烈反對任何破壞該地區和平與穩定的行動」。

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