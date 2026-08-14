菲中南海爭端不斷 小馬可仕仍對兩國經濟合作有信心

菲律賓總統小馬可仕今天樂觀表示，儘管菲中兩國在南海的爭端持續升溫，雙方仍可在經濟領域合作，包括聯合進行能源探勘。

路透社報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在馬尼拉一場與外國記者會晤的活動上指出，菲中兩國曾有許多合作案例，包括今年中東衝突爆發時在能源供應方面的合作。

小馬可仕說：「我不認為有任何政策或政策聲明顯示，我們正與中國疏遠。」

他補充：「我們持續找到許多、許多與中國密切合作的機會。中國仍是對菲律賓投資規模最大的國家之一。」

菲律賓與中國關係多年來一直緊張，最近又因在南海的一連串對峙而再度面臨考驗。

小馬可仕表示，菲律賓需要穩定的能源供應，而外海也有可開採的天然氣蘊藏。

其中包括位於菲律賓專屬經濟區（EEZ）的禮樂灘（Reed Bank）。兩國多年來一直討論聯合探勘該地的可能性，但磋商屢次破裂，雙方對主權權利歸屬存在分歧。

小馬可仕談到聯合探勘時說：「我們必須找到新方式…相關討論已更受重視。以目前狀況來看，我認為我們已取得進展。」

「我的感覺是，各相關方都希望這件事能成功，這總是一個非常好的跡象。」

不過小馬可仕也指出，菲律賓與北京之間並無任何要求菲方必須徵得中國同意才能在南海執行補給任務、或放棄自身權利的特殊安排。他強調，馬尼拉的立場並未弱化。