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越南強化澳洲紐西蘭合作 分析：中國霸權為隱晦脈絡

中央社／ 河內14日專電

繼訪問澳洲後，越南共產黨總書記蘇林出訪紐西蘭，為近20年來越南領導人首次對紐國國是訪問。分析指出，中國以「隱晦方式」貫穿越南與澳、紐國防合作的共同利益，中等國家正強化自身能力，以制衡中國海上霸權。

越南最高領袖蘇林（Tô Lâm）9日至12日出訪澳洲後，於12至14日訪問紐西蘭，會見紐國總理盧克森（Christopher Luxon）等人，成為繼2009年時任越共總書記農德孟（Nông Đức Mạnh）後首位訪問紐西蘭的越南最高領導人，具歷史意義，顯示越南日益關注南太平洋地區。

兩國雙邊關係於2025年提升為全面戰略夥伴關係，亞洲紐西蘭基金會（Asia New Zealand Foundation）亞洲媒體中心9日刊登的分析指出，對紐西蘭而言，此次訪問不僅關乎貿易，更關乎其定位。

報告指出：「越南是東協、亞太經合組織和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員，這為威靈頓提供了一個真正具有多邊影響力的合作夥伴。在紐西蘭努力實現其在印太地區的經濟關係多元化，而非進一步依賴任何單一大國之際，越南無疑是理想選擇。」

蘇林此次接連對澳洲與紐西蘭進行國是訪問，吸引國際評論家關注。南華早報12日評論認為，中國在南海的行動雖未被明確提出，卻「隱晦地」成為無處不在的重要脈絡。

維多利亞大學威靈頓戰略研究中心高級研究員羅爾夫（Jim Rolfe）向南華早報指出，中國在南海的行動「無疑」將成為奧克蘭會議的討論話題，但不會有超出「標準法治和尊重主權」之外的公開聲明，因為中國對所有國家來說都太重要了，「不能無緣無故地冒犯」。

他指出，越紐兩國可以發展各自軍隊的協同作戰能力。 「如果該地區海上局勢日益緊張，最終爆發衝突，那麼志同道合的國家必須能夠有效合作，以遏制衝突並保衛自身」。

新南威爾斯大學坎培拉分校東南亞問題專家、榮譽教授塞爾（Carlyle Thayer）則表示，中國將在會談中「以隱晦的方式」出現，包括在越南與澳洲和紐西蘭的聯合聲明中提及的「在基於國際規則的印太地區促進和平、合作與發展的共同利益」，也是劍指中國。

在與紐西蘭總理的聯合聲明中，兩國提到「雙方也重申了在尊重包括1982年聯合國海洋法公約在內的國際法基礎上，以和平方式解決東海（越南對南海稱呼）爭端的重要性」。

越紐雙方並針對貿易、高科技農業、人才培育等議題進行交流。此外，兩國在防衛安全領域的連結也十分緊密，並希望加強在維和行動中的協調，提高海上態勢感知能力，進行掃雷行動，打擊跨國犯罪等議程。

越南外交部長黎懷忠（Lê Hoài Trung）與紐西蘭外長皮特斯（Winston Peters）昨天在奧克蘭共同主持了第4屆越紐外長會議。雙方就區域和全球發展，特別是影響亞太地區和平、安全和發展的複雜發展、熱點、衝突和戰略問題進行討論。

日前，蘇林與澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）在會談後也表示，「我們一致認為，在世界局勢快速複雜多變的背景下，各國需加強對話，建立信任，確保航行和飛越的安全與自由，並根據國際法以和平方式解決爭端」。艾班尼斯也提及「澳洲和越南都希望印太地區和平、穩定、繁榮」。

胡志明市社會科學與人文大學前講師、現為台灣清華大學博士生的黃心光（Tam Sang Huynh）向南華早報分析，蘇林的訪問有望加強與澳洲的海上安全合作，「澳洲在確保南海不受脅迫和支配方面有著明確的戰略利益」。

黃心光說，「中等強國正在透過建立自身能力和深化與志同道合夥伴的關係，制衡中國海上霸權」。不過他也坦言，不太可能發表一份明確譴責中國的聯合聲明，因為澳洲與越南都「傾向於在保持雙邊接觸大門敞開的同時，悄悄加強海上安全」。

分析指出，蘇林出訪的另一項任務，也是為了明年於富國島主辦亞太經濟合作會議（APEC）一事尋求支持。

越南 澳洲 紐西蘭

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