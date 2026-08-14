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泰媒分析槍枝管制3漏洞 改槍網售、福利槍轉讓難解

中央社／ 曼谷14日專電

泰國接連發生校園槍擊案與地方政治人物遭槍擊事件，使槍枝管制問題備受關注。泰媒分析，目前槍枝管制存在三大漏洞，包括非法及改造槍枝透過網路流通、合法持槍者後續監管不足，及公務員低價購入福利槍後轉讓給民眾。

泰國「經濟基礎報」（Thansettakij）今天報導，暖武里府（Nonthaburi）帖詩琳學校暖武里分校（Debsirin Nonthaburi School）8月7日發生嚴重槍擊案，及3天後行政機構主席遭槍擊事件後，使槍枝管理再度成為社會討論焦點。

報導指出，泰國槍枝管制目前仍存在三大漏洞。第一是非法與改造槍枝問題，例如愈來愈多被改裝成可發射實彈的槍枝在網上銷售，導致當局難以追蹤。

第二是合法註冊的槍枝在獲得許可證後，缺乏足夠監管，導致槍枝存放不安全，家庭成員可以未經授權接觸槍枝。

第三是公務員或官員可透過政府福利計畫，以低於市價購買槍枝，並在5年後合法轉讓給一般民眾，使其用途目的偏離原本規劃。該計畫原意為執行職務及保護人身與財產安全。

根據瑞士小型武器調查（Small Arms Survey）2017年的估算，泰國平民擁有大約1034萬把槍枝。

「經濟基礎報」指出，泰國約有400萬把未登記槍枝，並稱非法槍枝因未納入官方登記系統，來源與轉手紀錄難以追查；近年更引發關注的是空包槍，其部分類型可改造成發射實彈槍枝。

2023年10月曼谷購物中心暹羅百麗宮（SiamParagon）槍擊案中，開槍的青少年即被警方認定是使用改造空包槍犯案。

泰國法律學者素美（Sumet Jarnpradub）及其研究團隊在2025年發表於「蘭甘亨法律期刊」（Ramkhamhaeng Law Journal）的研究指出，福利槍枝可在持有滿5年後依法轉讓至他人名下，研究認為此規定形成制度漏洞，使原本提供公務員使用的槍枝流入民間。

研究也指出，現行制度對單一公務員可購買福利槍枝的數量限制不夠明確。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）8月11日已宣布暫停發放槍枝購買許可證，並表示將對現有許可證進行審查。

阿努廷並重申現行法律，表示註冊槍械必須留在家中，不得公開攜帶。至於非法槍枝，政府正在研究制定相關法律，擬要求在規定期限內上繳給政府。

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