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無人機闖拉脫維亞領空 遭北約戰機擊落

中央社／ 里加14日綜合外電報導

拉脫維亞軍隊於社群平台X發布消息指出，執行北大西洋公約組織（NATO）防空任務的戰機，今天清晨擊落一架闖入北約成員國拉脫維亞領空的無人機

拉脫維亞軍隊先前對鄰近俄羅斯地區發布空中受威脅警報，如今解除。

目前拉脫維亞軍隊尚未立即提供這架無人機的細節或來源。

另一方面，芬蘭以預防無人機入侵為由，暫時限制芬蘭灣東部的航空及海事交通。芬蘭與俄羅斯接壤，也是北約及歐盟的成員國。

芬蘭國防軍於X平台表示，此舉屬預防性措施。

俄羅斯與烏克蘭自2022年2月開戰以來，鄰近俄烏的各國時常發布空中警報，也常擊落無人機。

拉脫維亞 北約 無人機

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