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英國會補選對上垃圾桶伯爵 極右派法拉吉稱大勝

中央社／ 英國濱海克拉克頓14日綜合外電報導

英國極右派政治人物法拉吉（Nigel Farage）今晨宣稱在濱海克拉克頓（Clacton-on-Sea）補選取得「壓倒性勝利」，但表示他不會出席官方開票結果公布儀式。

法新社報導，法拉吉因涉及財務調查，辭去自2024年以來持有的國會議席，觸發這次補選。在這場不同尋常的補選中，他對上搞笑藝人「垃圾桶臉伯爵」（Count Binface）等數十名另類候選人。

英格蘭東部濱海克拉克頓選區計票尚未結束，法拉吉即宣稱勝選。他在艾塞克斯（Essex）的活動上告訴支持群眾：「裁決出爐，這是一場令人信服的壓倒性勝利。」

英國主要政黨包括執政工黨都避開這場補選，認為這只是英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉吉在作秀，目的是躲避外界對他財務往來的密切關注。

這也讓「垃圾桶臉伯爵」等候選人搶占鎂光燈焦點。垃圾桶臉伯爵其實是喜劇演員哈維（JonHarvey），總是以垃圾桶套頭造型現身造勢活動，且自封為「星際太空戰士」。

法拉吉在演說中說：「這真是個顛倒的世界，如今垃圾桶臉伯爵竟成了建制派候選人。」

他表示將不會出席傳統上候選人都會聚集聽候選舉結果宣布的計票現場，稱艾塞克斯警方已警告他，有人計劃發起「有組織的行動以干擾並破壞選舉結果」。

代理選務官戴維森（Ian Davidson）表示，選務官員已與警方合作確保過程「安全無虞順利完成」，目前「沒有理由不繼續進行計票作業」。

分析人士預測法拉吉會勝選，但也預測「垃圾桶臉伯爵」可能取得高得令人尷尬的得票率，甚至可能接近20%。

「垃圾桶臉伯爵」今晨在計票中心告訴法新社，作為法拉吉的對手是他的「微薄本分」，但同時表示他會尊重選舉結果。他說：「如果克拉克頓多數選民希望他繼續擔任他們的國會議員，應該予以尊重。」

投票率約為44%，低於2024年大選時的59%。

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