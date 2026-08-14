美韓自由護盾演習將展開 北韓譴責更具挑釁

北韓官媒報導，北韓外交部今天譴責美國與南韓即將舉行的大型聯合軍演，並說這次演習比去年的軍演更具挑釁性。

北韓中央通信社（CNA）引述北韓外交部發言人的說法報導，美國、日本、南韓之間的軍事合作，正逐漸發展為核子聯盟；對此，北韓將以嶄新的嚇阻手段來因應這新一級的威脅。

南韓與美國將於8月17日至27日舉行年度「乙支自由護盾」（UFS）聯合軍演，內容包含因應無人機、全球衛星定位系統（GPS）干擾，以及網路攻擊等演練，以回應北韓持續提升的軍事能力。

北韓表示，將進一步強化自身的核嚇阻力量，並指控美國推行新的核戰略、降低使用核武門檻，可能將全球安全推向「核戰邊緣」。

南韓統一部說，這是北韓針對聯合軍演首次發表官方回應。平壤方面一貫譴責聯合軍演是挑釁行為，這更加劇了緊張局勢。

北韓中央通信社評論指出，美國與南韓的核合作，以及對日本的延伸嚇阻承諾，讓朝鮮半島可能成為核戰略的優先目標。

本月12日，北韓向朝鮮半島東部海域發射一枚彈道飛彈。南韓聯合參謀本部表示，這枚飛彈是自北韓元山地區發射，而6天前，北韓也曾從同一地區發射過一枚彈道飛彈。