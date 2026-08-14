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普丁首訪擇捉島引波瀾 美挺日本、俄不滿日抗議

中央社／ 東京14日綜合外電報導

俄羅斯總統普丁近期首度訪問與日本有領土爭議的南千島群島（Southern Kurils，日本稱北方領土或北方四島）後引發日本強烈抗議，而這也引發俄國反彈。美國則發聲支持日本。

日本放送協會（NHK）報導，俄羅斯總統府13日證實普丁已訪問上述島嶼之一的擇捉島（Etorofu，俄文為Iturup）。日相高市早苗昨天就此表示，「強烈抗議」。

日本政府在俄國入侵烏克蘭過後，中斷與俄羅斯之間的和平條約談判。報導指出，日本政府完全無法接受普丁這次的行程，正在評估對抗措施，有可能加強對俄制裁。

隨著俄烏戰爭時間拉長，日本外務大臣茂木敏充上月才跟俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）接觸等，過去一段時間持續向俄方表示有意維繫溝通。不過報導指出，目前認為雙方難以改善關係的看法漸多，已經陷入低潮的日俄關係預料可能更為雪上加霜。

以下是NHK統整的各方反應：

●俄羅斯

日本政府13日召見俄羅斯駐日大使諾茲德列夫（Nikolai Nozdrev）到外務省表達「強烈抗議」，並主張普丁此舉「對於日俄關係造成極大的負面影響」，要求他盡快向俄羅斯國內傳達此事。

對此，駐日本東京的俄羅斯大使館當天發布聲明，說明諾茲德列夫向茂木稱上述島嶼「是俄羅斯不可分割的一部分，且是第二次世界大戰的結果，編入俄國」。

●美國

美國國務院的發言人發布評論表示，「美國政府過去以來，長年承認日本擁有北方領土的主權。我們強烈反對損及印太地區和平與穩定的所有行為」。

●聯合國

聯合國（UN）發言人在記者會指出，「這是會員國之間的雙邊問題」，並呼籲「所有相關當事者保持自制，採取負責任的行動，避免升高緊張局勢的行動」。

●中國與俄國大使

中國駐日大使館13日以駐日中國大使吳江浩，以及俄羅斯大使諾茲德列夫的名義，聯名發布文章主張，「銘記第二次世界大戰歷史、捍衛二戰勝利成果，對中俄兩國有著非比尋常的重要意義…中俄雙方一貫堅決反對一切扭曲否定二戰勝利成果、為法西斯和軍國主義翻案招魂的行徑」。

儘管這篇文章並未提到普丁造訪擇捉島，不過俄國大使諾茲德列夫，當天才被日本政府召見。

●歐盟

歐洲聯盟（EU）的發言人表示，「歐盟支持亞洲的和平與安全。強烈要求避免升高緊張局勢的所有片面行動」，同時表明，歐盟期盼所有相關問題都能依據國際法，以和平且持久的方式獲得解決。

●烏克蘭

烏克蘭目前仍持續遭受俄國軍事侵略，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）13日在社群媒體發文譴責，普丁造訪擇捉島「是挑釁的舉動，相當無理，且試圖威嚇、升高緊張，使違法佔領邁向常態」。

日本 俄羅斯 俄國

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俄總統普亭首度親訪擇捉島 日相高市強烈抗議：絕不允許

普亭登俄日爭議島 日本抗議

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