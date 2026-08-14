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澳洲總理艾班尼斯與川普通話 爭取關稅豁免

中央社／ 雪梨14日綜合外電報導

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，他在與美國總統川普的通話中，請求美方豁免上個月對澳洲加徵的關稅

艾班尼斯告訴記者：「我向總統（川普）提出的要求是，請他考慮全面豁免，或者至少不要再調高。」

法新社報導，澳洲上個月因涉嫌強迫勞動疑慮，與其他59個國家一同被課徵12.5%的關稅。

艾班尼斯表示，在一段他形容為「熱絡且具建設性」的對話中，川普同意考慮豁免澳洲的關稅。

他說：「我確實請求美方考量澳洲作為美國盟友的地位，總統也同意會考慮我的請求。」

他補充道：「在關稅問題上，我們的立場有所不同。」

他指出：「談到關稅，我們的立場有所不同。我們政府的立場是關稅屬於經濟負擔，對實施關稅的國家本身也是種成本，我們支持自由且公平的貿易。」

兩位領導人也討論了「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的進展；根據這項協議，澳洲預計在15年內獲得美國至少3艘「維吉尼亞級」（Virginia-class）核動力潛艦。

艾班尼斯表示，他也在會談中提及中東戰爭，並重申澳洲認為不應允許伊朗擁有核武的觀點。

他說：「我表達了我們的立場，希望看到當地衝突結束。」

澳洲 川普 關稅

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