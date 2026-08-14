英國載逾百人通勤列車出軌釀2重傷 肇因待釐清

華爾街日報十二日報導，美國陸軍四、五月在駐德美軍基地舉行「聯合決心」演習時，與擁有四年多實戰經驗的烏克蘭無人機部隊交手，結果美軍一支裝甲旅被殲滅。該報導說，此一結果和美軍在二月底開戰的美伊戰爭死傷，凸顯美軍在無人機前有多脆弱。

2026-08-14 00:00