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民主剛果6省分爆伊波拉疫情 人道組織憂擴及南蘇丹

中央社／ 金夏沙13日綜合外電報導

非洲中部國家剛果民主共和國（民主剛果）的伊波拉（Ebola）疫情如今已造成2000多人死亡，並擴散至第6個省份。人道組織憂心這波疫情可能波及南蘇丹

法新社報導，這是幅員廣闊的民主剛果第17次伊波拉疫情，最初發生在衝突不斷的東北部伊圖里省（Ituri），現已被認為是民主剛果歷來規模最大的一次伊波拉疫情。

據信這波疫情在5月15日宣布爆發前已蔓延數週。

民主剛果造成最多人死亡的一次伊波拉疫情發生於2018至2020年，當時共記錄到3500個病例，奪走近2300人性命。

當局表示，目前這波疫情累計確診已達4566例，造成超過2128人死亡，有可能成為該國史上最致命的一次伊波拉疫情。

之前出現疫情的5個省分除了與烏干達及南蘇丹接壤的伊圖里省，還有北基伍省（North Kivu）、南基伍省（South Kivu）、上韋萊省（Haut-Uele）及楚波省（Tshopo）。

非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）負責人卡塞亞（Jean Kaseya）今天告訴記者，如今北部的下韋萊省（Bas-Uele）也出現一名去過上韋萊省的確診者死亡。

人道組織「美慈組織」（Mercy Corps）今天則警告，「確診病例目前距離南蘇丹邊界僅35公里」，病毒有進一步傳播至南蘇丹的風險。伊圖里省與上韋萊省均與南蘇丹接壤。

非洲CDC指出，民主剛果這波疫情的傳播速度前所未見。

跟2014年在西非爆發的史上最大規模伊波拉疫情相比，這次疫情在宣布爆發3個月後，民主剛果記錄到的確診數是2014年疫情頭3個月的7倍，死亡人數則是5倍。

世界衛生組織（WHO）昨天表示，希望能在3個月內扭轉民主剛果疫情擴散局勢。

伊波拉疫情 南蘇丹 疫情

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