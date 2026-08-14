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羅馬近郊彈藥工廠爆炸 濃煙密布但無人受傷
義大利羅馬近郊一座彈藥工廠今天發生爆炸，警消獲報後到場應變。業者表示，目前沒有接獲人員受傷報告。
法新社報導，這座工廠隸屬於歐洲防務集團KNDS，主要生產中口徑與大口徑彈藥。
警消目前在科萊費羅（Colleferro）附近的爆炸現場進行「複雜應變措施」，當地位於羅馬東南方約40公里處。
消防單位表示，已派出10支救援隊伍前往現場；對外公布的影片中，現場看來濃煙密布，但未見明顯火勢。
社群媒體流傳的影片顯示，工廠先是起火，隨後發生大規模爆炸。
KNDS在聲明中表示，「我們可以確認，目前沒有接獲任何人員受傷報告」，「事故發生相關情況，目前正由現場團隊調查與評估」。
根據義大利艾吉新聞社（AGI）消息，員工已在廠區內的安全地點避難。
義大利晚郵報（Corriere della Sera）指出，這起火警起於一台炸藥粉末壓實機。
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