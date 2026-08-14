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英格蘭東南部列車出軌 車廂翻覆畫面曝光

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導
英格蘭東南部路峨斯鎮（Lewes）附近13日發生客運列車出軌事故，至少3節車廂翻覆，幸未造成重傷。 路透社
英格蘭東南部路峨斯鎮（Lewes）附近13日發生客運列車出軌事故，至少3節車廂翻覆，幸未造成重傷。 路透社

英國警方表示，一列火車今天在英格蘭東南部路峨斯鎮（Lewes）附近出軌，緊急應變人員已趕赴現場，英國媒體稱這起事故未造成人員重傷。

法新社報導，英國交通警察局（BTP）在社群平台X發文指出，事故發生於當地時間下午4時（格林威治標準時間15時）前不久，警方會同救護人員及消防隊抵達事故現場。

事發地點位於東薩塞克斯郡（East Sussex），從相關影像可以看到至少3節車廂出軌並翻覆，現場有救護人員。

英國天空新聞網（Sky News）及英國廣播公司（BBC）引述政府消息人士的說法報導，據信「無人重傷或死亡」。

交通大臣亞歷山大（Heidi Alexander）在X平台表示，發生事故的是南部鐵路公司（Southern Rail）旗下列車，該公司負責倫敦南部地區與首都之間的鐵路連結。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，目前還沒有關於出軌原因的說法。

由於英格蘭南部某些地區氣溫高達攝氏35度，一些列車班次早已取消，其他班次亦降速行駛。

根據英國國鐵（National Rail），鐵路乘客已被告知，未來幾小時車班會大亂。

列車事故在英國相對罕見，尤其是造成死亡的事故。不過今年6月，倫敦以北曾有兩列火車相撞，造成一名司機員死亡，數十人受傷。

去年11月，英格蘭西北部偏遠地區也曾發生列車出軌事故，導致4人輕傷，據報出軌原因為土石流。

英格蘭 出軌 車廂 BBC

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