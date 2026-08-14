聽新聞
0:00 / 0:00
英格蘭東南部列車出軌 車廂翻覆畫面曝光
英國警方表示，一列火車今天在英格蘭東南部路峨斯鎮（Lewes）附近出軌，緊急應變人員已趕赴現場，英國媒體稱這起事故未造成人員重傷。
法新社報導，英國交通警察局（BTP）在社群平台X發文指出，事故發生於當地時間下午4時（格林威治標準時間15時）前不久，警方會同救護人員及消防隊抵達事故現場。
事發地點位於東薩塞克斯郡（East Sussex），從相關影像可以看到至少3節車廂出軌並翻覆，現場有救護人員。
英國天空新聞網（Sky News）及英國廣播公司（BBC）引述政府消息人士的說法報導，據信「無人重傷或死亡」。
交通大臣亞歷山大（Heidi Alexander）在X平台表示，發生事故的是南部鐵路公司（Southern Rail）旗下列車，該公司負責倫敦南部地區與首都之間的鐵路連結。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，目前還沒有關於出軌原因的說法。
由於英格蘭南部某些地區氣溫高達攝氏35度，一些列車班次早已取消，其他班次亦降速行駛。
根據英國國鐵（National Rail），鐵路乘客已被告知，未來幾小時車班會大亂。
列車事故在英國相對罕見，尤其是造成死亡的事故。不過今年6月，倫敦以北曾有兩列火車相撞，造成一名司機員死亡，數十人受傷。
去年11月，英格蘭西北部偏遠地區也曾發生列車出軌事故，導致4人輕傷，據報出軌原因為土石流。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。