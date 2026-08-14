中國疑報復性逮捕百餘菲人 菲防長斥勒索與脅迫

疑似報復菲律賓政府逮捕境內涉嫌違法中國公民，中國近日也逮捕百餘名被指非法就業或居留的菲律賓人；菲律賓外交部要求中方保障被捕菲人權益，國防部則斥責中方「勒索與脅迫」。

中國外交部發言人郭嘉昆10日宣布，中國移民管理機構展開專項行動，百餘名菲律賓公民因非法就業及非法居留被依法處理。

菲律賓外交部13日晚間發表聲明表示，已注意到中國外交部相關說法，目前正與菲律賓駐北京大使館密切協調，以確認中方逮捕行動背景、被捕菲人狀況與確切人數，並提供領事協助、保障他們的正當法律權益。

聲明指出，菲律賓尊重中國依自身移民法規執法的主權權利，正如菲律賓也有權依法處理境內的外國人，但強調必須遵循正當法律程序。

今年5月中旬，菲律賓執法單位曾突襲一家鋼鐵廠，逮捕70名被指非法工作的中國公民；中國大使館當時聲稱，後續調查發現這些中國人持有合法工作文件，抨擊菲方執法行動的合法性與公平性。

這家鋼鐵廠所在的園區，是由菲律賓國防部監管，而國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）在南海議題上對中國政府立場向來強硬。

「菲律賓商報」引述消息人士報導，中國這波拘捕行動是針對菲方鋼鐵廠執法行動和鐵歐多洛等「反華勢力」的「反擊」，鐵歐多洛的「反華冒險將由菲律賓人民買單」。

消息人士告訴菲律賓商報，這波行動是一次警告，中方正在研究進一步的反制措施」，並提到約有20萬名菲律賓人在港澳工作，其中許多人從事與入境目的不符的活動。

和菲律賓外交部相比，菲律賓國防部的回應更為強硬。

國防部長鐵歐多洛發表聲明形容，中方此波逮捕菲人行動是明顯的「勒索與脅迫」（extortion andblackmail），強烈譴責中國以此作為施壓手段。

鐵歐多洛說明，菲方近期雖有針對中國公民的執法行動，但都是依據法院發出的搜索票進行，被捕者是相關非法企業的主要負責人；並質疑中方為何一味強調這些人的工作簽證及護照合法，卻未對他們涉及的非法活動作出正面回應。

他強調，只要菲律賓境內的中國公民沒有涉及詐騙等不法行為，就會得到和其他守法外國人一樣的待遇。