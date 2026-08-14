聽新聞
0:00 / 0:00

中國疑報復性逮捕百餘菲人 菲防長斥勒索與脅迫

中央社／ 記者林行健馬尼拉14日專電
菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）。路透
菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）。路透

疑似報復菲律賓政府逮捕境內涉嫌違法中國公民，中國近日也逮捕百餘名被指非法就業或居留的菲律賓人；菲律賓外交部要求中方保障被捕菲人權益，國防部則斥責中方「勒索與脅迫」。

中國外交部發言人郭嘉昆10日宣布，中國移民管理機構展開專項行動，百餘名菲律賓公民因非法就業及非法居留被依法處理。

菲律賓外交部13日晚間發表聲明表示，已注意到中國外交部相關說法，目前正與菲律賓駐北京大使館密切協調，以確認中方逮捕行動背景、被捕菲人狀況與確切人數，並提供領事協助、保障他們的正當法律權益。

聲明指出，菲律賓尊重中國依自身移民法規執法的主權權利，正如菲律賓也有權依法處理境內的外國人，但強調必須遵循正當法律程序。

今年5月中旬，菲律賓執法單位曾突襲一家鋼鐵廠，逮捕70名被指非法工作的中國公民；中國大使館當時聲稱，後續調查發現這些中國人持有合法工作文件，抨擊菲方執法行動的合法性與公平性。

這家鋼鐵廠所在的園區，是由菲律賓國防部監管，而國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）在南海議題上對中國政府立場向來強硬。

「菲律賓商報」引述消息人士報導，中國這波拘捕行動是針對菲方鋼鐵廠執法行動和鐵歐多洛等「反華勢力」的「反擊」，鐵歐多洛的「反華冒險將由菲律賓人民買單」。

消息人士告訴菲律賓商報，這波行動是一次警告，中方正在研究進一步的反制措施」，並提到約有20萬名菲律賓人在港澳工作，其中許多人從事與入境目的不符的活動。

和菲律賓外交部相比，菲律賓國防部的回應更為強硬。

國防部長鐵歐多洛發表聲明形容，中方此波逮捕菲人行動是明顯的「勒索與脅迫」（extortion andblackmail），強烈譴責中國以此作為施壓手段。

鐵歐多洛說明，菲方近期雖有針對中國公民的執法行動，但都是依據法院發出的搜索票進行，被捕者是相關非法企業的主要負責人；並質疑中方為何一味強調這些人的工作簽證及護照合法，卻未對他們涉及的非法活動作出正面回應。

他強調，只要菲律賓境內的中國公民沒有涉及詐騙等不法行為，就會得到和其他守法外國人一樣的待遇。

中方 大使館 外交部

延伸閱讀

紐約破獲華人假結婚集團11人被起訴 10年逾千人取得綠卡

網紅雅典娜Liya綁架案懶人包：傳百萬贖金被撕票棄屍 案情大反轉

嚇唬誰？41國暗批試射飛彈不通報 中：暴露虛偽面目

退伍解放軍假觀光真竊聽 韓國查獲多起間諜滲透案

相關新聞

新型作戰 烏無人機殲滅美裝甲旅

華爾街日報十二日報導，美國陸軍四、五月在駐德美軍基地舉行「聯合決心」演習時，與擁有四年多實戰經驗的烏克蘭無人機部隊交手，結果美軍一支裝甲旅被殲滅。該報導說，此一結果和美軍在二月底開戰的美伊戰爭死傷，凸顯美軍在無人機前有多脆弱。

愛國者飛彈快用罄 烏克蘭急向美求售

烏克蘭總統澤倫斯基十三日接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）專訪時說，烏克蘭需獲得美軍「愛國者」防空飛彈庫存的百分之五，才能撐過今年冬季；若能獲得百分之十，則可進一步攔截來自俄羅斯的所有彈道飛彈。

英格蘭東南部列車出軌 車廂翻覆畫面曝光

英國警方表示，一列火車今天在英格蘭東南部路峨斯鎮（Lewes）附近出軌，緊急應變人員已趕赴現場，英國媒體稱這起事故未造成...

中國疑報復性逮捕百餘菲人 菲防長斥勒索與脅迫

疑似報復菲律賓政府逮捕境內涉嫌違法中國公民，中國近日也逮捕百餘名被指非法就業或居留的菲律賓人；菲律賓外交部要求中方保障被...

普亭登俄日爭議島 日本抗議

俄羅斯總統普亭十三日訪視和日本長期存在領土爭議的南庫里爾群島（日方稱北方四島、北方領土、南千島列島）的伊圖魯普島（日方稱擇捉島）。對此，日本首相高市早苗同日揚言，普亭此舉「傷害日本人民感情，絕不允許」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。