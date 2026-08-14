新型作戰 烏無人機殲滅美裝甲旅

華爾街日報十二日報導，美國陸軍四、五月在駐德美軍基地舉行「聯合決心」演習時，與擁有四年多實戰經驗的烏克蘭無人機部隊交手，結果美軍一支裝甲旅被殲滅。該報導說，此一結果和美軍在二月底開戰的美伊戰爭死傷，凸顯美軍在無人機前有多脆弱。

知情美國官員及參演人員說，烏軍無人機當時輕易發現美軍的重型裝甲車，成為烏軍偵察無人機迅速鎖定美軍的關鍵破口，烏軍再藉由投彈無人機及第一人稱視角（ＦＰＶ）自殺無人機接連攻擊，甚至因「獵殺」速度太快，迫使在演習被「摧毀」的美軍裝甲車必須不斷被設定「復活」，才能讓演習繼續進行。

聯合決心是美國陸軍每半年一度的大規模地面作戰演習。這次約三五○○名美軍參演，主要來自美國德州胡德堡基地輪調赴歐的第一騎兵師第三裝甲旅，任務是模擬攻擊一個由假想敵部隊守備的陣地。擁有豐富無人機實戰經驗的烏克蘭無人機系統部隊第四一二團增援該假想敵部隊。

儘管美國幾年前就將無人機系統列為現代戰爭的必備要素，也是在戰場運用遠程無人機的先驅，但近五個多月，美軍仍難以防範伊朗的遠程無人機，導致官兵傷亡及軍機等軍事資產損失。

上述結果反映出，儘管五角大廈近年投入數十億美元發展無人機與反無人機技術，並組建專門操作無人機的部隊，但美軍仍未能完全汲取烏克蘭在俄烏戰爭的實戰教訓。

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）學者柯恩表示，戰場經驗已證明各類無人機對現代戰爭不可或缺，美軍掌握此一能力至關重要，「但目前看來似乎還沒做到」。

美國正積極向烏克蘭取經，除了測試烏製無人機，以評估是否採購，也運用經俄烏實戰驗證的反無人機系統保護駐中東美軍。美國國防部長赫塞斯五月表示，已增派赴烏研究無人機作戰的人員。在川普政府去年一月上台後，美烏關係雖比拜登政府時微妙，但美烏仍持續接觸。

美軍在上述演習逐步調整戰術，開始更熟悉分散部署、隱蔽及電戰。烏軍在該演習時曾轉換身分，協助美軍運用無人機發動攻勢，美軍也能有效操作。在俄烏戰火淬鍊下，烏軍已養成無人機作戰專家，能熟練地持續在砲聲隆隆的前線維修、改裝與武裝無人機，美軍操作員則缺乏相關經驗。

不過，有美軍軍官認為，戰甲車並非一無是處，裝甲和機械化部隊在機動戰仍具優勢。但烏克蘭前武裝部隊總司令扎盧茲尼等人認為，正是無人機技術使傳統的機動戰變困難，才造成當前烏東前線的僵局。

此次並非美軍首度見識到烏軍的無人機戰力。去年五月烏軍無人機操作員也在波羅的海舉行的軍演輕取英國、愛沙尼亞、美國和北約（ＮＡＴＯ）其他成員國的軍隊；今年春季瑞典和北約成員國舉行演習時，參演的烏軍在無人機上的表現也優於北約軍隊。