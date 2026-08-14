愛國者飛彈快用罄 烏克蘭急向美求售

烏克蘭總統澤倫斯基十三日接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）專訪時說，烏克蘭需獲得美軍「愛國者」防空飛彈庫存的百分之五，才能撐過今年冬季；若能獲得百分之十，則可進一步攔截來自俄羅斯的所有彈道飛彈。

澤倫斯基受訪時指稱，烏克蘭今年擁有的防空飛彈「只有去年的百分之四十」。他還說，俄國每月擁有的彈道飛彈是過去兩倍，「我今年請美國夥伴出售他們飛彈庫存的百分之五給我們」。

澤倫斯基表示，「要是（美國）他們出售百分之五，我們就能撐過這個冬季，挽救烏克蘭人民生命；要是能出售百分之十，我們就能摧毀俄國全部的彈道飛彈」。

自美國及以色列二月底對伊朗開戰後，烏克蘭屢屢喊話愛國者嚴重短缺，主因就是這些先進的防空防彈被優先用於中東等其他戰場。而彈道飛彈比巡弋飛彈或無人機更難攔截，飛行速度更快且飛行軌跡更難捉摸。

對於美國是否已回應上述請求，澤倫斯基答道，「答案是截至今天，我還在等。我還剩下百分之一（的愛國者庫存）」。

澤倫斯基提到，「從百分之一到百分之五，我還有幾個月時間，與打數百萬通電話和其他各種作為；我正做一些甚至不能公開的事。但這不代表那些事違法，只是我不能公開談論」。