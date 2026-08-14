普亭登俄日爭議島北方四島 日本抗議

俄羅斯總統普亭十三日訪視和日本長期存在領土爭議的南庫里爾群島（日方稱北方四島、北方領土、南千島列島）的伊圖魯普島（日方稱擇捉島）。對此，日本首相高市早苗同日揚言，普亭此舉「傷害日本人民感情，絕不允許」。

十三日是普亭首度以總統身分訪視南庫里爾群島。他在視察俄國太平洋艦隊於該國遠東地區舉行的大規模軍演最後階段後，訪視伊圖魯普島上一間水產品加工廠、一所學校與一家醫院。該艦隊自四日起在日本海、鄂霍次克海與「西北太平洋」舉行軍演。

普亭十二日訪視俄國遠東地區的薩哈林州時強調，南庫里爾群島是「俄國固有領土，載明在作為二戰結束的國際文件」。他點名日方於二○二二年二月俄烏戰爭爆發後，以此為藉口，「未深入瞭解這場衝突背景下，就無端制裁俄國」。

俄（包含前蘇聯）日至今仍未簽署二戰和約，主因就是雙方始終未解決領土爭議。莫斯科目前實控整個南庫里爾群島。前蘇聯一九四五年實控南庫里爾群島，島上現約兩萬名俄國公民，並蘊藏包括金和銀的礦產且漁業資源豐富。

高市十三日說，自普亭前年一月表示，「絕對會訪視北方領土後」，日本政府多次告訴俄方，希望他不要前往；儘管如此，「他今天仍訪視擇捉島。對此，日方強烈抗議」。

高市說，「北方領土在歷史上與國際法上為我國固有領土」；「俄國現任總統這次訪視擇捉島，和日本在北方領土立場相左」；日俄關係因俄國（四年多前）入侵烏克蘭而變嚴峻；普亭這次的訪視使日本國內對俄的觀感更嚴峻，也更難恢復雙方中長期的關係。她並希望俄方嚴正看待此事的嚴重性。

自前蘇聯至俄國，普亭是第二位訪視南庫里爾群島的領袖。普亭政治盟友、俄國前總統麥維德夫二○一○年十一月造訪南庫里爾群島的庫納施爾島（日方稱國後島），成為首位訪視南庫里爾群島的蘇、俄領袖。

外媒分析及報導稱，普亭此舉旨在向俄國國內外表明，南庫里爾群島現由俄方實控；俄方不會在領土問題上妥協，也不會接受日方所提的「歸還領土」要求；在四年多前俄烏戰爭爆發後，日本跟隨美歐加強制裁俄國，也引發莫斯科不滿；俄國預定九月舉行國家杜馬（下議院）選舉，在國內厭戰情緒高漲下，普亭此舉也可能旨在提升俄國執政的「統一俄羅斯黨」支持率。