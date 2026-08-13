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俄羅斯無人機攻擊烏克蘭客運列車 車上340人…奪走2組員性命
烏克蘭當局表示，俄羅斯今天出動無人機襲擊烏國南部一列載有數百名乘客的列車，造成2人死亡。
法新社報導，在持續將近4年半的俄烏戰爭中，俄羅斯軍隊已經多次攻擊烏克蘭列車，基輔當局聲稱這是俄軍意圖切斷烏國後勤並打擊平民。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，俄羅斯無人機襲擊烏國敖德薩（Odesa）地區一列客運列車的車頭，當時車上有340人。
他還說道：「無論是誰操控無人機，不可能不知道這個目標完全只有平民。」
俄軍無人機奪走2位列車組員的性命，但沒有乘客受傷。
澤倫斯基再次呼籲各界提供更多防空支援給烏克蘭，且要加強施壓俄羅斯。
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