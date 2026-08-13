快訊

陳幸妤轟趙建銘 把肌腱斷裂「醫成五十肩」？醫曝兩病差異有明顯分別

中職／高國輝罕見動怒衝上場 動用范國宸+2教練奮力攔住

美國7月PPI升幅偏低 Fed升息急迫性進一步下降

聽新聞
0:00 / 0:00

俄羅斯無人機攻擊烏克蘭客運列車 車上340人…奪走2組員性命

中央社／ 基輔13日綜合外電報導
俄羅斯今天出動無人機襲擊烏國南部一列載有數百名乘客的列車，造成2人死亡。 法新社
俄羅斯今天出動無人機襲擊烏國南部一列載有數百名乘客的列車，造成2人死亡。 法新社

烏克蘭當局表示，俄羅斯今天出動無人機襲擊烏國南部一列載有數百名乘客的列車，造成2人死亡。

法新社報導，在持續將近4年半的俄烏戰爭中，俄羅斯軍隊已經多次攻擊烏克蘭列車，基輔當局聲稱這是俄軍意圖切斷烏國後勤並打擊平民。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，俄羅斯無人機襲擊烏國敖德薩（Odesa）地區一列客運列車的車頭，當時車上有340人。

他還說道：「無論是誰操控無人機，不可能不知道這個目標完全只有平民。」

俄軍無人機奪走2位列車組員的性命，但沒有乘客受傷。

澤倫斯基再次呼籲各界提供更多防空支援給烏克蘭，且要加強施壓俄羅斯。

烏克蘭 俄羅斯 無人機 俄烏戰爭 澤倫斯基

延伸閱讀

俄軍改轟烏克蘭加油站 7月以來超過200間遇襲

烏克蘭打擊俄國黑海港市 穀物設施傳遇襲暫停運作

傳俄擬徵兵數十萬…烏向美提交終戰新提議 內容未公開

俄軍襲烏克蘭平民 聯合國：7月死亡數創4年多來新高

相關新聞

美國、烏克蘭軍演正面交兵！美裝甲旅慘遭殲滅 關鍵破口曝光

華爾街日報報導，美國陸軍今年4月至5月在德國舉行「聯合決心」軍演時，與擁有近4年半實戰經驗的烏克蘭無人機部隊正面交鋒，結果一個美軍裝甲旅遭「殲滅」。知情美國官員及參演人士透露，烏軍無人機輕易發現美軍重型裝甲車輛，成為烏軍偵察無人機迅速鎖定的關鍵破口，隨後再遭投彈無人機及 FPV自殺無人機接連模擬摧毀，甚至因「擊殺」速度太快，美軍裝甲車必須不斷重新投入演習，才能讓訓練繼續。

俄羅斯無人機攻擊烏克蘭客運列車 車上340人…奪走2組員性命

烏克蘭當局表示，俄羅斯今天出動無人機襲擊烏國南部一列載有數百名乘客的列車，造成2人死亡

約旦河西岸以色列屯民封鎖巴勒斯坦人住家 美大使批惡劣

約旦河西岸的以色列屯墾區居民近日封鎖一戶巴勒斯坦人住家後，向來力挺該屯墾區的美國駐以色列大使赫克比（MikeHuckab...

地緣政治新籌碼？英媒：西方依賴大陸抗生素如同稀土

英國金融時報近日刊文稱，從最常見的抗生素到大量仿製藥，西方國家對中國供應鏈的依賴已到不容忽視的程度，這種依賴如同稀土問題...

俄羅斯總統普亭訪擇捉島 日本外相召見俄國大使抗議

日本政府表示，外務大臣茂木敏充今天召見俄羅斯駐日大使，對俄國總統普亭（Vladimir Putin）視察日俄兩國皆主張擁...

李在明誓解南韓房市定時炸彈！拚人人實現買房夢想 脫單反受「婚姻懲罰」不合理

韓國總統李在明今天表示，韓國的社會資源長期集中於房地產，已經成為威脅國民生活的問題，必須整體調整供給、稅制、金融等政策，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。