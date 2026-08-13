聽新聞
0:00 / 0:00
地緣政治新籌碼？英媒：西方依賴大陸抗生素如同稀土
英國金融時報近日刊文稱，從最常見的抗生素到大量仿製藥，西方國家對中國供應鏈的依賴已到不容忽視的程度，這種依賴如同稀土問題造成的威脅。
這篇文章題為「西方把藥櫃的鑰匙交給了中國」（The west has given China the keys to the medicinecabinet），作者為英國倫敦帝國理工學院全球健康創新研究所所長達爾齊（Ara Darzi）。
達爾齊援引紐約智庫「外交關係協會」（Council onForeign Relations）今年一份報告稱，中國供應全球約94%的阿莫西林（amoxicillin）關鍵原料。阿莫西林是最常用的抗生素之一，中國同時也占了全球抗生素原料藥出口的近半。美國獲批上市的藥品中近700種至少依賴一種僅在中國生產的化學原料。
報告將這種依賴稱為「與稀土挑戰同等」的威脅，並宣稱存在所謂「和平時期武器化」的可能。
此外，達爾齊表示，一旦發生地緣政治衝突或新的疫情，掌握主要化學原料生產能力的國家將擁有重要籌碼。
文章並稱，在西方資本漸流向腫瘤藥、減肥藥等利潤更加豐厚領域的同時，中國不僅已掌握龐大的藥品製造基礎，在歷經約10年的監管改革後，如今更占了全球新藥研發的約1/3。
達爾齊還說，中國目前在抗生素「首創藥物」方面仍落後於西方，美國還有機會保持創新優勢，但問題在於西方不僅將生產能力外包，也逐漸「忘記如何製造、支付和使用自己發明的東西」。
他呼籲歐美莫再將抗生素當成「哪裡便宜就從哪裡採購」的普通商品，而應將抗生素視為如同石油、半導體和稀土同等的關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。