普亭首登擇捉島 日本、俄羅斯的北方四島交涉70年回顧

俄羅斯總統普亭今天首度造訪日俄存在主權爭議的北方四島擇捉島，除了視察當地水產加工設施外，也再次宣稱北方四島屬於俄羅斯。日本首相高市早苗對此表達強烈抗議，直言普亭此行將使日俄中長期關係的恢復更加困難。

札幌電視台報導，普亭（Vladimir Putin）12日睽違13年造訪薩哈林州（Sakhalin Oblast），並視察俄羅斯海軍太平洋艦隊軍事演習，隔天前往擇捉島。這也是普亭執政以來首次踏上北方四島。

普亭在擇捉島視察水產加工設施，並品嘗當地水產品。他前一天談及北方四島問題時表示，日本雖然向俄羅斯提出領土主張，但俄方擁有北方四島是「第二次世界大戰的結果」，並稱相關內容已明載於「國際文件」。

普亭並未具體說明所指為何項國際文件，但此番言論被視為再次強調俄羅斯對北方四島的主權立場。

日本政府則立即表達反對。高市表示，北方領土「無論從歷史上或國際法上都是我國領土，俄羅斯總統造訪擇捉島與日本一貫立場無法相容」，並批評此舉「不得不說，使得（日俄）中長期的關係恢復變得更加困難」。

北方四島包括齒舞群島、色丹島、國後島及擇捉島，日本主張四島為日本固有領土，但二戰結束後由蘇聯占領，目前持續由俄羅斯實際控制。

日俄過去曾就領土問題展開談判。2018年，時任日本首相安倍晉三與普亭同意以1956年「日蘇共同宣言」為基礎，加速和平條約談判。該宣言載明，日蘇締結和平條約後，將齒舞群島及色丹島交付日本。

不過，兩國領袖自2019年後未再舉行面對面會談。俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，日本跟進歐美對俄實施制裁，俄方隨後宣布停止與日本進行和平條約談判，北方四島問題陷入僵局。

對於普亭此時造訪擇捉島，長期與俄方保持交流的自民黨參議員鈴木宗男認為，此舉除了展現俄方立場，也可能包含向高市政府釋出訊息的意味。

鈴木指出，普亭近來強調安倍執政時期日俄關係良好，換個角度來看，可能是在向高市喊話，希望兩國關係「重新回到安倍時代」。

北方四島問題主要大事紀：

● 1956年10月「日蘇共同宣言」

日本首相鳩山一郎與蘇聯部長會議主席布爾加寧簽署「日蘇共同宣言」，結束戰爭狀態並恢復邦交。雙方未能就北方四島歸屬達成一致，但明定「和平條約締結後，將齒舞群島、色丹島交付日本」。

● 1992年「免簽證交流開始」

日俄開始北方四島免簽證交流。

● 1993年10月「東京宣言」

日本首相細川護熙與俄羅斯總統葉爾欽（BorisYeltsin）簽署「東京宣言」，明確列出齒舞、色丹、國後、擇捉四島，並同意「繼續進行談判，早日締結和平條約」，以解決四島歸屬問題。

● 1997年11月「克拉斯諾亞爾斯克會談」

日本首相橋本龍太郎與葉爾欽進行會談，同意以「東京宣言」為基礎，力爭在2000年前締結和平條約。

● 1998年4月「川奈提案」

橋本向葉爾欽提出在北方四島以北劃定國界，但在一定期間內承認俄羅斯繼續對四島行使行政管轄權的構想。

● 2000年9月「普亭訪日」

普亭表示「日蘇共同宣言」仍然有效，但稱「川奈提案與俄方的想法並不完全一致」。

● 2001年3月「伊爾庫茨克聲明」

日本首相森喜朗與普亭確認，以「日蘇共同宣言」作為和平條約談判的出發點。

● 2003年1月「日俄行動計畫」

日本首相小泉純一郎與普亭確認推動包括經濟合作在內的雙邊關係。

● 2010年11月「麥維德夫首訪國後島」

俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）成為首位造訪國後島的俄羅斯最高領導人。2012年7月，已轉任總理的麥維德夫再次造訪國後島，宣稱這是「俄羅斯的土地，一寸也不會讓」。2015年8月，麥維德夫訪問擇捉島。

● 2016年12月「普亭訪日」

日俄同意就北方四島「共同經濟活動」展開協商。2018年9月，普亭提出在當年年底前，不設前提條件締結日俄和平條約。

● 2018年11月「安倍、普亭會談」

雙方同意以1956年「日蘇共同宣言」為基礎，加速和平條約談判。

● 2019年6月「大阪G20日俄峰會」

安倍與普亭同意繼續以「日蘇共同宣言」為基礎推進談判。

● 2020年7月「俄羅斯修憲禁止割讓領土」

俄羅斯修正憲法正式生效，其中明文規定禁止割讓俄羅斯領土。

● 2022年2月「俄羅斯入侵烏克蘭」

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，時任岸田文雄政府對俄實施經濟制裁，俄羅斯隨後拒絕繼續包括領土問題在內的和平條約談判。2022年9月，俄羅斯停止有關北方四島交流及自由訪問協議的效力。

● 2026年8月「普亭首次造訪擇捉島」

普亭首次踏上北方四島，視察擇捉島水產加工設施等地。