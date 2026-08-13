日本自衛隊擬引進新型AI無人潛水機 強化嚇阻力

日本防衛省消息人士透露，防衛省計劃讓自衛隊配備具備人工智慧（AI）及長距離航行能力的無人潛水機，以強化日本嚇阻能力並緩解人力短缺問題。

「讀賣新聞」報導，防衛省預期這類無人潛水機可視需求更換裝備，用於發射飛彈及魚雷、進行偵察監視、海洋觀測等多元任務。

防衛省消息人士指出，部署這類無人潛水機的計畫將明確納入日本預計今年底前完成修訂的3份主要安全文件，目標是於2031財政年度結束前完成交付給自衛隊。

與載人潛艦相比，無人潛水機能以較低成本大量生產。現有的無人潛水機已引進海上自衛隊，但目前僅限於偵測與清除水雷等用途。

防衛省預期，目前正考慮引進自衛隊的新型無人潛水機，將結合具備自主導航能力的AI技術與大容量電池，使其能在廣大海域長時間執行任務。

防衛省計劃結合載人潛艦和無人潛水機，以強化日本嚇阻能力，尤其是針對中國的嚇阻力，同時減少所需人力。