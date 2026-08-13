波蘭收緊移民政策 驅逐外籍人士創新高

波蘭政府近年收緊移民政策，執行外籍人士驅逐出境人數激增。2025年較2023年暴增逾3倍，約1萬名外籍人士遭遣返；今年上半年更已驅逐6000人，預計全年驅逐人數將創新高。

根據波蘭Interia新聞網13日獨家取得波蘭內政與行政部（MSWiA）的最新統計資料顯示，近年波蘭執行外籍人士驅逐出境的人數，呈現跳躍式大幅增長。

2023年，波蘭全境僅執行3000起外籍人士驅逐出境案；

到了2025年，遣返人數急遽衝上1萬人，增幅突破330%。

最新數據顯示，2026上半年，波蘭已執行6000起驅逐出境案，與2025年同期的4600人相比，大幅成長近30%。預計，今年總驅逐人數將創歷史新高。

對於這波驅逐潮，波蘭內政與行政部副部長杜世啻克（Maciej Duszczyk）受訪時表示，波蘭政府正徹底落實「收回控制權、確保安全」的移民政策。

他指出，被驅逐的外籍公民中，以烏克蘭公民占比最高，主要源於烏克蘭人在波蘭的人口基數最龐大，目前約有200萬名烏克蘭人居住在波蘭。其他主要涉及驅逐程序的國籍，包括喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦以及哥倫比亞。

杜世啻克進一步說明，最常見的驅逐原因是缺乏合法居留文件，或是在申根區逾期停留。此外，波蘭政府也會對「威脅國家國防與安全的人員」核發驅逐令，雖然這類案件在總驅逐人數中占比並非最高，但政府打擊犯罪的決心極為堅定。

為徹底防堵非法移民驅逐後又「轉戰」其他歐盟國家，波蘭對每名被驅逐者同步祭出6個月至10年不等的申根區入境禁令。

波蘭內政與行政部提到，歐盟於2025年全面上路的「入出境系統」（Entry/Exit System, EES），已成為完善居留管控制度的關鍵，該系統透過記錄非歐盟短期旅客的臉部影像與指紋等生物識別數據，幾乎完全杜絕了持偽造文件入境歐盟的可能性。