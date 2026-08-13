快訊

千萬本金拿不回…不動產業務遭控吸金20億 受害人每月多背7萬貸款

陳立武與家人皆有1舉動 財經名嘴克雷默更堅信英特爾

陳幸妤毀滅式爆料趙建銘 陳水扁疑不捨愛女發文：只是最基本尊重

聽新聞
0:00 / 0:00

波蘭收緊移民政策 驅逐外籍人士創新高

中央社／ 華沙13日專電

波蘭政府近年收緊移民政策，執行外籍人士驅逐出境人數激增。2025年較2023年暴增逾3倍，約1萬名外籍人士遭遣返；今年上半年更已驅逐6000人，預計全年驅逐人數將創新高。

根據波蘭Interia新聞網13日獨家取得波蘭內政與行政部（MSWiA）的最新統計資料顯示，近年波蘭執行外籍人士驅逐出境的人數，呈現跳躍式大幅增長。

2023年，波蘭全境僅執行3000起外籍人士驅逐出境案；

到了2025年，遣返人數急遽衝上1萬人，增幅突破330%。

最新數據顯示，2026上半年，波蘭已執行6000起驅逐出境案，與2025年同期的4600人相比，大幅成長近30%。預計，今年總驅逐人數將創歷史新高。

對於這波驅逐潮，波蘭內政與行政部副部長杜世啻克（Maciej Duszczyk）受訪時表示，波蘭政府正徹底落實「收回控制權、確保安全」的移民政策。

他指出，被驅逐的外籍公民中，以烏克蘭公民占比最高，主要源於烏克蘭人在波蘭的人口基數最龐大，目前約有200萬名烏克蘭人居住在波蘭。其他主要涉及驅逐程序的國籍，包括喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦以及哥倫比亞。

杜世啻克進一步說明，最常見的驅逐原因是缺乏合法居留文件，或是在申根區逾期停留。此外，波蘭政府也會對「威脅國家國防與安全的人員」核發驅逐令，雖然這類案件在總驅逐人數中占比並非最高，但政府打擊犯罪的決心極為堅定。

為徹底防堵非法移民驅逐後又「轉戰」其他歐盟國家，波蘭對每名被驅逐者同步祭出6個月至10年不等的申根區入境禁令。

波蘭內政與行政部提到，歐盟於2025年全面上路的「入出境系統」（Entry/Exit System, EES），已成為完善居留管控制度的關鍵，該系統透過記錄非歐盟短期旅客的臉部影像與指紋等生物識別數據，幾乎完全杜絕了持偽造文件入境歐盟的可能性。

波蘭 移民 外籍人士

延伸閱讀

移民署：確認未限制出境 依法遣返 絕無縱放

Starlink歐洲新制雙標 波蘭副總理怒批醜聞警告反制

簽證、就業難 去年中國留學生返國率升至94%創新高

消防殉職⋯涉案移工已遣返 二審法院通緝

相關新聞

美國、烏克蘭軍演正面交兵！美裝甲旅慘遭殲滅 關鍵破口曝光

華爾街日報報導，美國陸軍今年4月至5月在德國舉行「聯合決心」軍演時，與擁有近4年半實戰經驗的烏克蘭無人機部隊正面交鋒，結果一個美軍裝甲旅遭「殲滅」。知情美國官員及參演人士透露，烏軍無人機輕易發現美軍重型裝甲車輛，成為烏軍偵察無人機迅速鎖定的關鍵破口，隨後再遭投彈無人機及 FPV自殺無人機接連模擬摧毀，甚至因「擊殺」速度太快，美軍裝甲車必須不斷重新投入演習，才能讓訓練繼續。

李在明誓解南韓房市定時炸彈！拚人人實現買房夢想 脫單反受「婚姻懲罰」不合理

韓國總統李在明今天表示，韓國的社會資源長期集中於房地產，已經成為威脅國民生活的問題，必須整體調整供給、稅制、金融等政策，...

俄總統普亭首度親訪擇捉島 日相高市強烈抗議：絕不允許

俄國媒體今天報導，俄羅斯總統普亭首度訪問由俄國控制的南千島群島（Southern Kurils）。由於日本同時主張擁有這...

傳俄擬徵兵數十萬…烏向美提交終戰新提議 內容未公開

烏克蘭總統澤倫斯基11日證實，烏方已就一份旨在結束俄烏衝突的方案向美國談判代表提交一些新提議，但內容尚未公開。

訪菲不提中國、南海態度放軟？ 柯伯吉：川普政府不用言辭虛張聲勢

美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）13日表示，川普政府與過去政府不同，指過去政府經常用強烈的言詞，在敏感議題上施壓，卻沒有給出相應的專注在區域交付軍事能力。

影／普亭首登北方四島！日本強烈抗議：我國固有領土

俄羅斯總統普亭前往遠東的薩哈林州期間，13日造訪俄日存在領土爭議的千島群島擇捉島，日本外務大臣茂木敏充隨即提出強烈抗議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。