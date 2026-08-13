俄羅斯總統普亭訪擇捉島 日本外相召見俄國大使抗議

日本政府表示，外務大臣茂木敏充今天召見俄羅斯駐日大使，對俄國總統普亭（Vladimir Putin）視察日俄兩國皆主張擁有主權的千島群島（Kuril Islands）表達「強烈抗議」。

法新社報導，普亭今天首次造訪遠東地區的千島群島，日本稱這些島嶼為「北方四島」或「北方領土」，蘇聯則於1945年占領這些島嶼。

日本外務省在聲明中表示：「在獲悉俄羅斯總統普亭8月13日視察擇捉島（Etorofu Island）的報導後，我們召見俄羅斯駐日本大使諾茲德列夫（NikolaiNozdrev）至外務省，並提出強烈抗議。」

茂木告訴諾茲德列夫，普亭的造訪將「對日俄關係產生極其負面的影響」。

俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）報導，普亭視察俄羅斯遠東地區的海軍軍演後，首度親自造訪南千島群島（Southern Kurils）一部分的擇捉島，並參觀島上的水產加工廠。克里姆林宮今天也證實普亭訪問這座島嶼。

這是繼2010年時任俄羅斯總統麥維德夫（DmitryMedvedev）造訪當地後，首次有俄國總統前往。

日本首相高市早苗今天也對此表達「強烈抗議」。

高市今天在首相公邸表示：「北方領土在歷史上與國際法上，為我國固有領土。俄羅斯現職總統這回訪問擇捉島，與日本在北方領土的立場相左，此舉傷害日本國民感情，絕對不允許。」