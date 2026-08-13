日本收緊永久居留、歸化條件 新政恐讓外國人才卻步

日本高市早苗政府加快腳步收緊外國人政策，繼7月宣布大幅調高在留資格手續費，8月又公布新的永久居留許可（永住）取得門檻，不只收入和年金要求變嚴格，連「申請人能否為日本帶來利益」，未來也將成重要審查條件。

時事通信社報導，法務大臣平口洋4日在記者會上表示，調整永久居留許可的審查標準，是希望更確實地確認申請人「不會成為公共負擔」。

按照目前規定，想拿到日本永住資格，大致要過三關：品行良好、有能力維持自己的生活，以及取得永住資格符合日本的國家利益。

不過，新方案準備把標準再往上拉。在收入方面，申請人可能需要達到「高於日本家庭平均年收入」的水準；年金方面，標準大致相當於「以該收入水準加入厚生年金30年」。至於「符合國家利益」這一項，未來則可能要求申請人能夠「積極且具體地為日本帶來利益」。

報導指出，新規定預計從10月開始陸續上路。值得關注的是，其中的收入條件擬追溯至今年4月以後提出的申請，相當罕見。

這種做法也引來法律界質疑。熟悉外國人問題的律師指宿昭一認為，政府只透過行政上的「指導方針」，就訂出幾乎和法律一樣嚴格的條件，可能有侵犯國會權限的問題。

日本政府加快腳步調整外國人政策，其中一個原因在於日本社會近年對外國人口快速增加的討論愈來愈多，尤其部分外國人領取生活保護補助、拖欠稅金或社會保險費等情況，引發日本民眾不滿。

政府相關人士透露，「之所以選在這個時期進行檢討，是因為外國人政策擔當大臣小野田紀美無論如何都想推動，因此加快了進度。」

不僅永久居留門檻變高，今年4月，日本政府也收緊取得日本國籍的條件，把歸化所需的在留期間從「5年以上」拉長到「原則10年以上」。永住申請費也準備從10月起大漲到20萬日圓（約新台幣4萬元），是目前的20倍。

日本政府7日也討論是否對在日外國人口進行「量化管理」。截至2025年底，日本的在留外國人已經達到412萬5395人，再創歷史新高。支持收緊政策的自民黨前閣僚認為，「外國人增加速度太快，可能加深國民的排外情感，因此需要設定更高的接納標準。」

然而日本也同步面臨嚴重的少子高齡化，以及勞動人口減少問題；目前包括韓國在內的亞洲國家都在搶外國人才，如果日本的永住、歸化門檻愈來愈高，申請費又大幅上漲，也有人擔心，外國人才可能選擇其他國家。

一名立憲民主黨議員警告，「照這樣下去，日本只會變得愈來愈沒有吸引力。如果日本無法被外國人選擇，經濟活動就會萎縮，地方社區的各種活動將難以維持。」