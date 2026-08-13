快訊

千萬本金拿不回…不動產業務遭控吸金20億 受害人每月多背7萬貸款

陳立武與家人皆有1舉動 財經名嘴克雷默更堅信英特爾

陳幸妤毀滅式爆料趙建銘 陳水扁疑不捨愛女發文：只是最基本尊重

聽新聞
0:00 / 0:00

俄軍襲烏克蘭平民 聯合國：7月死亡數創4年多來新高

中央社／ 基輔13日綜合外電報導

俄羅斯加強長程飛彈攻擊力道之際，聯合國今天表示，烏克蘭今年7月平民死亡數為俄軍全面侵略初期以來的最高數目。

法新社報導，聯合國人權監測團透過聲明指出：「烏克蘭7月份至少有437位平民喪命、2610人受傷，比前一個月增加30%，且較2025年7月增加70%。」

聲明還寫道：「這是2022年5月以來記錄到的最高死亡人數。」

聯合國更提到，從俄羅斯發動全面入侵後，已經查證1萬6874位平民喪生，但因為無法確認俄軍占領的烏克蘭地區實際傷亡情況，這項數字可能被嚴重低估。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，迄今已有數十萬人殞命，其中大部分是交戰兩國的軍人。

這場戰事演變為第二次世界大戰以來歐洲最致命的衝突，而美國主導停戰之相關努力，目前則陷入停滯。

烏克蘭 俄軍 聯合國

延伸閱讀

俄軍改轟烏克蘭加油站 7月以來超過200間遇襲

傳俄擬徵兵數十萬…烏向美提交終戰新提議 內容未公開

烏克蘭愛國者見底！澤倫斯基急向美國求售 庫存10%可擋俄所有彈道飛彈

烏克蘭打擊俄國黑海港市 穀物設施傳遇襲暫停運作

相關新聞

美國、烏克蘭軍演正面交兵！美裝甲旅慘遭殲滅 關鍵破口曝光

華爾街日報報導，美國陸軍今年4月至5月在德國舉行「聯合決心」軍演時，與擁有近4年半實戰經驗的烏克蘭無人機部隊正面交鋒，結果一個美軍裝甲旅遭「殲滅」。知情美國官員及參演人士透露，烏軍無人機輕易發現美軍重型裝甲車輛，成為烏軍偵察無人機迅速鎖定的關鍵破口，隨後再遭投彈無人機及 FPV自殺無人機接連模擬摧毀，甚至因「擊殺」速度太快，美軍裝甲車必須不斷重新投入演習，才能讓訓練繼續。

李在明誓解南韓房市定時炸彈！拚人人實現買房夢想 脫單反受「婚姻懲罰」不合理

韓國總統李在明今天表示，韓國的社會資源長期集中於房地產，已經成為威脅國民生活的問題，必須整體調整供給、稅制、金融等政策，...

俄總統普亭首度親訪擇捉島 日相高市強烈抗議：絕不允許

俄國媒體今天報導，俄羅斯總統普亭首度訪問由俄國控制的南千島群島（Southern Kurils）。由於日本同時主張擁有這...

傳俄擬徵兵數十萬…烏向美提交終戰新提議 內容未公開

烏克蘭總統澤倫斯基11日證實，烏方已就一份旨在結束俄烏衝突的方案向美國談判代表提交一些新提議，但內容尚未公開。

訪菲不提中國、南海態度放軟？ 柯伯吉：川普政府不用言辭虛張聲勢

美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）13日表示，川普政府與過去政府不同，指過去政府經常用強烈的言詞，在敏感議題上施壓，卻沒有給出相應的專注在區域交付軍事能力。

影／普亭首登北方四島！日本強烈抗議：我國固有領土

俄羅斯總統普亭前往遠東的薩哈林州期間，13日造訪俄日存在領土爭議的千島群島擇捉島，日本外務大臣茂木敏充隨即提出強烈抗議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。