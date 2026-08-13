聽新聞
0:00 / 0:00
俄軍襲烏克蘭平民 聯合國：7月死亡數創4年多來新高
俄羅斯加強長程飛彈攻擊力道之際，聯合國今天表示，烏克蘭今年7月平民死亡數為俄軍全面侵略初期以來的最高數目。
法新社報導，聯合國人權監測團透過聲明指出：「烏克蘭7月份至少有437位平民喪命、2610人受傷，比前一個月增加30%，且較2025年7月增加70%。」
聲明還寫道：「這是2022年5月以來記錄到的最高死亡人數。」
聯合國更提到，從俄羅斯發動全面入侵後，已經查證1萬6874位平民喪生，但因為無法確認俄軍占領的烏克蘭地區實際傷亡情況，這項數字可能被嚴重低估。
俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，迄今已有數十萬人殞命，其中大部分是交戰兩國的軍人。
這場戰事演變為第二次世界大戰以來歐洲最致命的衝突，而美國主導停戰之相關努力，目前則陷入停滯。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。