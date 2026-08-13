俄軍襲烏克蘭平民 聯合國：7月死亡數創4年多來新高

俄羅斯加強長程飛彈攻擊力道之際，聯合國今天表示，烏克蘭今年7月平民死亡數為俄軍全面侵略初期以來的最高數目。

法新社報導，聯合國人權監測團透過聲明指出：「烏克蘭7月份至少有437位平民喪命、2610人受傷，比前一個月增加30%，且較2025年7月增加70%。」

聲明還寫道：「這是2022年5月以來記錄到的最高死亡人數。」

聯合國更提到，從俄羅斯發動全面入侵後，已經查證1萬6874位平民喪生，但因為無法確認俄軍占領的烏克蘭地區實際傷亡情況，這項數字可能被嚴重低估。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，迄今已有數十萬人殞命，其中大部分是交戰兩國的軍人。

這場戰事演變為第二次世界大戰以來歐洲最致命的衝突，而美國主導停戰之相關努力，目前則陷入停滯。