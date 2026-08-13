泰國節慶活動傳刀槍攻擊釀6傷…1人被逮 主辦人：嫌犯朝人群連續開槍

泰國東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）一場節慶活動昨晚發生霰彈槍與持刀攻擊事件，造成6人受傷，其中2人傷勢嚴重。警方已逮捕1名嫌犯，並追緝其他涉案人士。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，12日晚間10時30分左右，呵叻府一場節慶活動接近尾聲、攤商正收拾物品時，現場突然多次傳出槍響。

警方表示，32歲嫌犯納塔吉（NathakitDuekkhunthot）已遭逮捕，並查扣一把未登記的霰彈槍。他向警方供稱，活動主辦方指控其友人企圖竊取機車，他為協助友人，在雙方發生衝突時開槍。

活動主辦人巴科布（Prakob Patithin）表示，嫌犯等人朝人群連續開槍。他的背部和手指被刀劃傷，另有3名男子和2名女子中彈。

泰媒Thaiger指出，警方正持續訊問嫌犯、目擊者及傷者，並勘驗現場、鑑識證據與逃逸路線，並追緝其他涉案人士。警方初步以殺人未遂及槍枝相關罪名偵辦，不排除追加其他罪名。