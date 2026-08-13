李在明誓解南韓房市定時炸彈！拚人人實現買房夢想 脫單反受「婚姻懲罰」不合理

韓國總統李在明今天表示，韓國的社會資源長期集中於房地產，已經成為威脅國民生活的問題，必須整體調整供給、稅制、金融等政策，讓任何人都能實現擁有自己房子的夢想。

根據青瓦台提供新聞資料，李在明今天在青瓦台主持首席幕僚會議時談到房地產議題，他表示，房地產是韓國核心問題，對社會幾乎所有領域都產生重大影響，「社會資源長期過度集中於房地產，加劇兩極化與不平等，且房地產泡沫已到了不能再放任不管的程度。」

李在明直言，對於威脅國民生活、國家未來，猶如定時炸彈般的房地產問題，必須集中投入所有可運用的手段與能力加以解決；且因全體國民幾乎都與房地產存在直接或間接利害關係，必須縝密調整供給、稅制、金融等整體政策，使市場恢復正常，並持續穩健推動居住穩定。

李在明點出，目前最大問題就是供給政策，自2022年以來一直處於供給不足的狀況，各項許可大幅減少，開工量也大幅下滑。李在明指示，各項許可程序應盡可能縮短，住宅用地也不要受既有管制束縛，「如有必要，即使修改法律與制度，也應大膽確保土地並展開供給」。

李在明表示，政府將集中一切所能做的最大努力，讓國民享有更穩定的居住環境，讓任何人都能逐步實現擁有自己房子的夢想。

李在明也提到最近不斷成為問題的「婚姻懲罰」，也就是結婚之後反而比單身時受到更多不利待遇，他強調，「單身時男女各自擁有機會，結婚後機會反而減少，這是不合理的，希望各領域都能找出這類錯誤之處，讓大家不會感到不公平。」

另外，李在明也指出兵役相關議題，由於持續的低出生率，「目前這種以人力、步兵為中心的低效率軍隊結構，不僅不可行也不正確。」他表示，應導入選擇性募兵制，快速且無漏洞地推動國防改革，「將我軍轉型為以尖端裝備與技術為核心的智慧化精銳強軍。」